Глава клана Кардашьян-Дженнер на пороге 70-летия радикально сменила имидж 0 311

Lifenews
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не поверишь, что дама столь почтенного возраста.

Не поверишь, что дама столь почтенного возраста.

«Ты теперь близняшка своей дочери Хлои».

Глава клана Кардашьян-Дженнер Крис Дженнер внезапно сменила цвет волос. Матриарх звездного семейства отказалась от фирменного вороного оттенка и перевоплотилась в блондинку.

На метаморфозы Крис решилась вскоре после того, как ее дочь Ким Кардашьян повторила ее прическу пикси. Недавно экс-супруга Канье Уэста вышла в свет с короткими волосами к огромному удивлению публики.

69-летняя Дженнер опубликовала фото с обновленной собой в личном блоге. Бизнеследи предстала со стильным каре и плотным макияжем. На ней был кожаный пиджак и черная майка. Образ дополнило колье с крупным камнем.

«Вот это круто!» — оценила преображение главная блондинка 00-х Пэрис Хилтон. «Крис все-таки нашла эликсир вечной молодости», «Ты теперь близняшка своей дочери Хлои», «Ей на вид не больше 25 лет», «Как возможно так выглядеть? Я знаю, деньги, но все же», — поразились внешним видом Крис ее фолловеры.

Кристен Мэри Дженнер (в девичестве — Хоутон, в первом браке — Кардашьян, род. 5 ноября 1955, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер, предпринимательница. Наиболее известна как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (с 2007 года). Дженнер была хорошей подругой Николь Браун-Симпсон, бывшей жены О. Джея Симпсона, который обвинялся в её убийстве, а первый муж Дженнер, Роберт Кардашьян, был одним из адвокатов защиты Симпсона во время судебных разбирательств. Дженнер была сыграна Сельмой Блэр в мини-сериале FX «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» (2016).

