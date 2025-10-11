50-летняя Шарлиз Терон оскорбила 62-летнего актера. Джонни Депп стоял в непосредственной близости от голливудской актрисы, но она предпочла не заметить его.

Шарлиз Терон и Джонни Депп появились на показе модного дома Dior в Париже. Кинозвезда предстала в кожаной куртку и бермудах из денима. Актер стоял позади в стильном классическом костюме. Он дополнил образ рубашкой в клетку и шляпой.

Артистка тепло пообщалась с Бернаром Арно и стоящей рядом женой президента Франции Брижит Макрон. Сразу после этого Терон быстро пошла вперед, даже не удостоив взгляда Джонни. При этом Шарлиз явно не могла не узнать коллегу.

Джонни — амбассадор Dior, а Шарлиз была лицом аромата бренда J'Adore на протяжении 20 лет. При этом артисты работали вместе и на съемочном площадке. Они снялись в фильме «Жена астронавта», который вышел на экраны в 1999-м году.

Блогеры принялись обсуждать скандальный инцидент. «Между ними произошло что-то, чего мы не знаем?», «Что за показательный игнор?», «Какое-то напряжение заметно в воздухе или мне кажется?», «Всё понятно — так Шарлиз дала понять Деппу, что она на стороне Эмбер Херд», — написали в Сети.

Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа. Фото - соцсети

Джонни впервые за 30 лет появился на Неделе моды в Париже. Актер восстановился после непростого периода «отмены» в связи с громким разводом с Эмбер Херд. Теперь он пытается укрепить свою позицию в Голливуде.