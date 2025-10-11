13 октября исполняется 100 лет со дня рождения Маргарет Тэтчер, легендарного премьер-министра Великобритании – первой женщины, возглавившей одну из ведущих мировых держав. Жёсткая, властная, убеждённая в своей почти мессианской правоте и буквально одержимая политикой, она продержалась на посту 11 лет – дольше всех глав британского правительства в XX и (пока ещё) XXI веках.

Она вошла в историю как автор радикальных неолиберальных реформ по модернизации британской экономики, которые в итоге изломали судьбы сотен тысяч людей. При ней, в 1982 м, началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной за группу островов в Южной Атлантике. И Тэтчер победила. Как авторитарный лидер, она вернула Британии дух величия, хотя всемогущая империя к тому времени осыпалась и утратила прежнюю мощь. Её политический стиль окрестили словом «тэтчеризм»: оно стало нарицательным и символизирует бескомпромиссность, радикальный рыночный либерализм и резкое неприятие любого намёка на социализм.

В премьеры из бакалейной лавки

Политикой Маргарет Робертс (в девичестве) увлеклась с юных лет. Несмотря на то что её отец был бакалейщиком в провинциальном городке Грэнтэм, он активно участвовал в местном самоуправлении и некоторое время занимал даже пост мэра, был членом Ротари-клуба, методистским проповедником и ярым консерватором. В семье постоянно велись политические и религиозные диспуты.

В школе Мэгги училась прилежно, без особого труда поступив затем в Оксфорд. Парадоксально, но при явном интересе к общественным делам она решила изучать не историю или, к примеру, социологию, а… химию. После вуза даже поработала в компании по производству пластика. Однако всё это было не то. Главной страстью являлась всё же политика. Тэтчер как-то вспоминала, что в студенчестве попробовала сигареты, но решила не продолжать курить. И не из-за вреда здоровью. А потому, что надо было экономить деньги на покупку ежедневного номера Times.

В университете Мэгги сразу влилась в клуб местных консерваторов и развила бурную деятельность: выступала на митингах и собраниях тори, «разогревала» публику пылкими речами во время локальных избирательных кампаний. Как позже сама признавала, «консерватизму в то время недоставало огня», которого она и решила добавить. Наслаждаясь политическими баталиями, стремясь победить в каждом споре, она получала настоящее удовольствие от «битвы фактов и цифр».

При этом Мэгги была не чужда и некоторого мистицизма. На одном из приёмов Консервативной партии её убедили услышать гадание о будущем. Предсказательница попросила Маргарет снять с шеи жемчужные бусы, потёрла их в руке и изрекла: «Ты будешь великой – великой, как Черчилль». Рациональной, но и амбициозной Тэтчер эпизод запал в душу. С тех пор она считала свои бусы талисманом удачи – в сложных ситуациях рука всегда тянулась к ним.

В 24 года Мэгги оказалась самой молодой женщиной – кандидатом в региональной предвыборной кампании. И затем уже не собиралась останавливаться. Карьера развивалась стремительно. Позже, когда она была уже членом парламента, таблоид Sun заметил: «Яростная блондинка крушит всё на своём пути». На посту министра образования она проводила жёсткую реформу школьного питания, упраздняя норму молока для детей из малоимущих семей. Одна из газет тогда вышла с заголовком: «А человек ли вообще миссис Тэтчер»?

Несокрушимый оратор, она сменяла должности, министерства, кабинеты, идя напролом. В 1975-м стала главой Консервативной партии и, наконец, в 1979 году после уверенной победы консерваторов получила заветное премьерское кресло. Вскоре перемены стали заметны всем.

Тэтчер совершила неолиберальную революцию в экономике – запустила приватизацию крупных госпредприятий, сократила госрасходы, сместив фокус внимания с реальной промышленности на финансовые рынки. Всё это в итоге разрушило модель «государства всеобщего благосостояния», которое долгие годы пытались построить лейбористы. Наступили жуткая безработица и социальная депрессия во многих промышленных регионах. Однако столь агрессивный монетаризм вызвал бурный рост финансового сектора, а Лондон именно тогда стал столицей мирового капитала.

«Человечность русских»

Тэтчер всегда была известна лютой ненавистью к социализму и коммунизму. И до дрожи презирала СССР. Она вспоминала, как ещё в пору своей грэнтэмской юности ходила в кино: «Я ликовала, наблюдая, как осмеивают советский коммунизм в «Ниночке», где Гарбо, суровый комиссар, пленяется женской шляпкой» (имеется в виду голливудский фильм Эрнста Любича 1939 года. – Прим. авт.).

Она воспринимала СССР исключительно как угрозу для Запада, повторяя, что «только американское ядерное оружие отделяет Европу от коммунистической тирании». Будучи премьер-министром, Тэтчер, по её собственному признанию, «любезно» напоминала Советскому Союзу, что якобы «самым убедительным доказательством доброй воли, внутренне присущей Соединённым Штатам, было то, что в те критические годы, когда только Америка обладала военной мощью, дававшей ей возможность навязать свою волю всему миру, она от этого воздержалась». Тезис крайне сомнительный, если не забывать, к примеру, Вьетнам. Но Тэтчер вообще отличалась циничным подходом к внешней политике. Вспомнить хотя бы Фолкленды или же факт, что она полностью оправдывала американские ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: «Только уровень технологического превосходства союзников… мог убедить японских лидеров в безнадёжности сопротивления».

Маргарет Тэтчер не раз посещала СССР и одной из первых среди западных лидеров – на заре «перестройки» – оценила генсека КПСС Михаила Горбачёва: «С ним можно иметь дело!» Что потом и подтвердилось явно с минусом для нашей страны.

Её поездки в Советский Союз сопровождались обширной программой: она встречалась со студентами, пенсионерами, рабочими. А потом вспоминала: «И всё же из-за официальной пропаганды, серых улиц, пустых магазинов и плохо содержавшихся блочных домов проглядывала человечность русских. Я не сомневалась в подлинности слёз, когда пожилые люди в Ленинграде и Сталинграде рассказывали мне о своих страданиях во время войны». Тэтчер (как многие на Западе до сих пор) была заложницей собственного, весьма условного, представления об СССР – ведь даже было бы странно сомневаться в искренности личного и народного горя, когда страна потеряла в Великой Отечественной войне более 27 миллионов человек…

Заговор или стратегия

Вокруг Маргарет Тэтчер возникало немало конспирологических слухов. В частности, об «особых отношениях» между Великобританией и США, которые при ней стали ещё более тесными. Она питала симпатию к американскому президенту Рональду Рейгану. Они стали не только союзниками, но и хорошими друзьями. Оба были абсолютными сторонниками снижения роли государства в экономике (Тэтчер восхищалась принципами «рейганомики»), а также непримиримыми критиками СССР.

Тэтчер считала, что союз с США для Лондона гораздо важнее, чем европейская интеграция. Всё это давало повод говорить о некоем «закулисном заговоре». Мол, британский премьер стала марионеткой американских спецслужб, а её реформы – часть глобальной программы по установлению контроля транснациональных корпораций. При этом иногда утверждают, что Тэтчер играла роль неофициального посредника между Вашингтоном и Москвой, готовя почву для соглашений о разоружении.

Но и без всякой конспирологии ясно, что у США и Великобритании была общая стратегия и в экономике, и во внешней политике. Они, к примеру, целенаправленно изолировали и ослабляли СССР. Для этого США в 1980-е серьёзно давили на Саудовскую Аравию, чтобы та не сдерживала добычу нефти, а Тэтчер активно проводила разработку месторождений в Англии. Цель – сбить мировые цены на «чёрное золото». Всё это, конечно, не могло не повлиять на СССР, бюджет которого зависел от экспорта углеводородов, что во многом приблизило его крах.

Так или иначе, Тэтчер действительно стала одним из архитекторов того, что мы теперь называем неолиберальной глобализацией. Она была всецело убеждена в правильности своей картины мира, где Запад, и в особенности англо-американский тандем, несут свет, культуру, демократию и высшие ценности, имея моральное право бескомпромиссно настаивать на том, чтобы они разделялись всеми и во всём... Именно она заложила основы постбиполярного миропорядка, который теперь в муках сменяется другим мироустройством.

Маргарет Тэтчер ушла из жизни в 2013 году в возрасте 87 лет. Последний десяток лет – по злой иронии судьбы – страдала от деменции и почти не появлялась на публике. Можно заключить, что пока британский политикум не породил лидера, сопоставимого по масштабам с баронессой Тэтчер. Но, быть может, это к лучшему?