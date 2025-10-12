Им оказался 37-летний автогонщик и бывший директор Фонда по развитию спорта и спортивного туризма «Ладога Трофи Рейд» Андрей Гавриленко, который, помимо всего прочего, является другом Юрия Киселева. Судя по соцсетям, Андрей ведет активный образ жизни и очень любит спорт.

Пока неизвестно, что именно связывает мужчину с 42-летней артисткой, вполне возможно, они просто друзья. Поклонники Анны Седоковой в свою очередь надеются, что она все же обрела долгожданное женское счастье.

А несколько лет назад Андрей Гавриленко давал интервью, в котором подробно рассказывал о себе. Мужчина родом из Северной столицы, в свое время он перебрался в Москву, где начал строить жизнь, о которой мечтал.

«Я родом из Санкт-Петербурга, в этом прекрасном городе я учился, получил высшее образование. Переехав в Москву в 22 года, я понял, что надо покорять столицу и выкладываться на 300%, только тогда можно достигнуть поставленных целей. Сегодня я живу на три города: Санкт-Петербург, Москва, Лондон.

Я постоянно перемещаюсь, мне это нравится, мне постоянно хочется получать новые знания, заводить полезные деловые контакты, быть в курсе мировых трендов. Мне комфортно жить в таком режиме, летать по четыре раза в неделю, спать по три часа, я от этого получаю большое удовольствие и понимание, что я все делаю правильно», — делился он в беседе с Prime One.

В России Андрей занимался организацией автогонок. «Я не проявлял большого интереса к гонкам, пока в нашей стране не стали проходить этапы Гран-при „Формулы-1“. Я начал смотреть эфиры, читать профильную литературу, новости, а когда мне предложили возглавить фонд, я решил серьезно погрузиться в этот процесс и понял, что это безумно интересный проект и новый вызов для меня как для молодого руководителя», — отмечал мужчина в свое время.

Что касается Анны Седоковой, то она пока не делится деталями личной жизни, лишь намекает, мол, у нее появился ухажер, который задаривает роскошными букетами. А в прошлом году Анна развелась с баскетболистом Янисом Тиммой — пара прожила в браке около четырех лет. Спустя какое-то время с Тиммой случилось несчастье — он свел счеты с жизнью прямо в день рождения бывшей супруги… Родные Яниса считают, что именно певица довела его до суицида.