Сейчас комик колесит по миру, пытаясь заработать на достойную жизнь для своей семьи. Уехав из России, юморист лишился контрактов на ТВ и рекламных гонораров. Теперь ему приходится давать втрое больше концертов, чем раньше. Что неудивительно, ведь его супруга Алла Пугачева привыкла к роскошной жизни и менять свои привычки не хочет.

Комик гордится тем, что его гастрольный график расписан на несколько месяцев вперед. Правда, выступает он преимущественно в маленьких залах перед небольшой аудиторией. Житель Израиля Михаил Хурин объяснил, зачем израильтяне ходят на концерты Галкина. По его словам, соотечественники приходят на них из любопытства, как в зоопарк – посмотреть на живого бегемота.

С тех пор, как супруги покинули Россию, их жизнь изменилась. Галкин* во время очередного зарубежного концерта признался, что им с Аллой пришлось затянуть пояса. По словам комика, Пугачева называет их прозябание за границей одним емким словом: «голожопинг».

После отъезда звездная пара обосновалась сначала в Израиле, а после начала в этой стране военного конфликта – на Кипре, где у них есть недвижимость. Из-за капризов отца, решивших увезти их подальше от родины, дети пары Гарри и Лиза не могут получить нормальное образование. Двойняшки то и дело меняют школу, что негативно сказывается на их психике.

За границей Пугачева ведет жизнь обычной домохозяйки. Ее муж практически не бывает дома, мотаясь по гастролям. Скучающая пенсионерка почти ни с кем не общается и убивает время в магазинах и в кафе.

Также СМИ выяснили, что комик пытался переправить свои богатства из замка в подмосковной деревне Грязь в Израиль. Однако ценный груз в аэропорту Шереметьево задержали таможенники: оказалось, что на часть вещей были неправильно оформлены документы. Общая стоимость антиквариата Галкина оценивалась почти в 2 миллиарда рублей (20 000 000 евро). Судя по всему, Максим надеялся продать ценности и жить на эти деньги за границей.