Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему в Израиле смеются с Максима Галкина 0 2579

Lifenews
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Потерял себя ты, потерял.

Потерял себя ты, потерял.

49-летнему артисту не позволили вывезти с Родины богатств на 20 000 000 евро.

Сейчас комик колесит по миру, пытаясь заработать на достойную жизнь для своей семьи. Уехав из России, юморист лишился контрактов на ТВ и рекламных гонораров. Теперь ему приходится давать втрое больше концертов, чем раньше. Что неудивительно, ведь его супруга Алла Пугачева привыкла к роскошной жизни и менять свои привычки не хочет.

Комик гордится тем, что его гастрольный график расписан на несколько месяцев вперед. Правда, выступает он преимущественно в маленьких залах перед небольшой аудиторией. Житель Израиля Михаил Хурин объяснил, зачем израильтяне ходят на концерты Галкина. По его словам, соотечественники приходят на них из любопытства, как в зоопарк – посмотреть на живого бегемота.

С тех пор, как супруги покинули Россию, их жизнь изменилась. Галкин* во время очередного зарубежного концерта признался, что им с Аллой пришлось затянуть пояса. По словам комика, Пугачева называет их прозябание за границей одним емким словом: «голожопинг».

После отъезда звездная пара обосновалась сначала в Израиле, а после начала в этой стране военного конфликта – на Кипре, где у них есть недвижимость. Из-за капризов отца, решивших увезти их подальше от родины, дети пары Гарри и Лиза не могут получить нормальное образование. Двойняшки то и дело меняют школу, что негативно сказывается на их психике.

За границей Пугачева ведет жизнь обычной домохозяйки. Ее муж практически не бывает дома, мотаясь по гастролям. Скучающая пенсионерка почти ни с кем не общается и убивает время в магазинах и в кафе.

Также СМИ выяснили, что комик пытался переправить свои богатства из замка в подмосковной деревне Грязь в Израиль. Однако ценный груз в аэропорту Шереметьево задержали таможенники: оказалось, что на часть вещей были неправильно оформлены документы. Общая стоимость антиквариата Галкина оценивалась почти в 2 миллиарда рублей (20 000 000 евро). Судя по всему, Максим надеялся продать ценности и жить на эти деньги за границей.

Читайте нас также:
#максим галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
25
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Скандальная дочь Клинта Иствуда в 32 года стала счастливой мамой
Изображение к статье: Этой Франческе палец в рот не клади. Иконка видео
Леди Гага с 42-летним женихом-инвестором выпивала в закрытом баре
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков
Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков 214
Изображение к статье: «Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть»: Александр Молочников рассказал, о чем скучает больше всего
«Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть»: Александр Молочников рассказал, о чем скучает больше всего 661
Изображение к статье: Прекрасная Аня выглядит очаровательно.
Как Анна Семенович к 45 годам принесла нелегкое личное счастье 638
Изображение к статье: Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет
Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет 178

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 1
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 7
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 66
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 92
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 165
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
В мире
Трамп объявил Израиль победителем 70
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 1
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 7
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео