Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижанин Барышников в свои 77 приударил за Сарой Джессикой Паркер 0 503

Lifenews
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

60-летняя звезда решилась сыграть лебедя.

Знаменитая артистка Сара Джессика Паркер затмевает своими нарядами абсолютно всех. И в 2025-м она не изменила этой традиции.

Актриса позировала в Нью-Йорке на красной дорожке в эффектном платье Iris van Herpen, которое состояло из двух частей: нижней — приталенного мини кремового оттенка, и верхней — резной сетки из черного фатина, которая плавно перетекала в объемные крылья. Эта деталь стала отсылкой к черному лебедю Чайковского.

Поскольку образ звезды And Just Like That был сам по себе невероятно привлекательным, обувь и украшения она выбрала очень минималистичные (черные босоножки с тонкой нитью страз, серьги-пусеты и пару колец), волосы собрала в гладкий пучок, а черным маникюром и смоки-айс поддержала цветовую гамму наряда.

Конечно, поддержать любимую на мероприятии пришел супруг Сары Джессики Паркер — Мэттью Бродерик. Однако куда счастливее актриса выглядела на фото не с мужем, а экранным возлюбленным Михаилом Барышниковым. В начале нулевых актриса предложила кандидатуру артиста на роль русского художника Александра Петровски в «Сексе в большом городе» и лично уговорила звезду балета стать ее партнером. И с тех пор их связывает многолетняя история дружбы. Паркер приходила на его творческие премьеры и неоднократно подчеркивала, что Барышников сыграл важную роль в ее становлении как личности.

Впрочем, Михаил в этот вечер был не один. Компанию ему составила 33-летняя дочь, актриса Анна Барышникова. А вот Мик Джаггер прибыл на гала со своей молодой невестой — 38-летней бывшей балериной Мелани Хэмрик. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте пара вместе уже почти десять лет. У них подрастает общий сын Деверо Октавиан Бэзил Джаггер, появившийся на свет в 2016 году, а недавно они заявили, что задумываются о рождении еще одного ребенка. Однако свадьбу звезды играть не спешат. По словам Мелани, они так счастливы, что ей страшно что-то менять.

Читайте нас также:
#звезда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Скандальная дочь Клинта Иствуда в 32 года стала счастливой мамой
Изображение к статье: Этой Франческе палец в рот не клади. Иконка видео
Леди Гага с 42-летним женихом-инвестором выпивала в закрытом баре
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков
Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков 214
Изображение к статье: «Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть»: Александр Молочников рассказал, о чем скучает больше всего
«Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть»: Александр Молочников рассказал, о чем скучает больше всего 661
Изображение к статье: Прекрасная Аня выглядит очаровательно.
Как Анна Семенович к 45 годам принесла нелегкое личное счастье 638
Изображение к статье: Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет
Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет 178

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 1
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 8
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 66
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 93
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 166
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
В мире
Трамп объявил Израиль победителем 70
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 1
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 8
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео