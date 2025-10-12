Знаменитая артистка Сара Джессика Паркер затмевает своими нарядами абсолютно всех. И в 2025-м она не изменила этой традиции.

Актриса позировала в Нью-Йорке на красной дорожке в эффектном платье Iris van Herpen, которое состояло из двух частей: нижней — приталенного мини кремового оттенка, и верхней — резной сетки из черного фатина, которая плавно перетекала в объемные крылья. Эта деталь стала отсылкой к черному лебедю Чайковского.

Поскольку образ звезды And Just Like That был сам по себе невероятно привлекательным, обувь и украшения она выбрала очень минималистичные (черные босоножки с тонкой нитью страз, серьги-пусеты и пару колец), волосы собрала в гладкий пучок, а черным маникюром и смоки-айс поддержала цветовую гамму наряда.

Конечно, поддержать любимую на мероприятии пришел супруг Сары Джессики Паркер — Мэттью Бродерик. Однако куда счастливее актриса выглядела на фото не с мужем, а экранным возлюбленным Михаилом Барышниковым. В начале нулевых актриса предложила кандидатуру артиста на роль русского художника Александра Петровски в «Сексе в большом городе» и лично уговорила звезду балета стать ее партнером. И с тех пор их связывает многолетняя история дружбы. Паркер приходила на его творческие премьеры и неоднократно подчеркивала, что Барышников сыграл важную роль в ее становлении как личности.

Впрочем, Михаил в этот вечер был не один. Компанию ему составила 33-летняя дочь, актриса Анна Барышникова. А вот Мик Джаггер прибыл на гала со своей молодой невестой — 38-летней бывшей балериной Мелани Хэмрик. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте пара вместе уже почти десять лет. У них подрастает общий сын Деверо Октавиан Бэзил Джаггер, появившийся на свет в 2016 году, а недавно они заявили, что задумываются о рождении еще одного ребенка. Однако свадьбу звезды играть не спешат. По словам Мелани, они так счастливы, что ей страшно что-то менять.