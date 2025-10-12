Певица Анна Седокова появилась на мероприятии с новым спутником и проводила весь вечер в его объятиях.

Об этом сообщает StarHit.

В Москве проходила закрытая премия ресторанов «Плавно», на которую собрались многие знаменитости. Однако особое внимание журналистов привлекла Анна Седокова, пришедшая с незнакомым мужчиной. По словам источника, художница выглядела влюбленной. Она обнимала своего партнера сзади во время выступления Алсу.

Кроме того, певица настоятельно попросила представителей СМИ не снимать ее. Когда она заметила мужчину с камерой, то быстро изъяла телефон у него из рук.

На данный момент личность предполагаемого избранника артистки остается загадкой, и неизвестно, чем именно он занимается. Напоминаем, что совсем недавно Седокова говорила о своем желании построить отношения, свободные от эмоциональных бурь.

Первый муж Седоковой (с 23 июня 2004 года по начало 2006) — белорусский и украинский футболист, капитан киевского «Динамо» Валентин Белькевич (1973—2014). Дочь Алина Белькевич (род. 8 декабря 2004).

Второй муж (12 февраля 2011 — февраль 2013) — бизнесмен Максим Чернявский (род. 30 августа 1986). Дочь Моника Чернявская (род. 19 июля (по другим данным — 24 июля[119]) 2011) родилась в Седарс-Синайском медицинском центре (Калифорния, США).

Встречалась (с июня 2014 по июнь 2015 и с декабря 2015 по 26 мая 2016) с танцором Сергеем Гуманом.

8 апреля 2017 года родила сына Гектора. Отцом ребёнка является бизнесмен Артём Комаров, с которым Седокова рассталась вскоре после родов.

Летом 2019 года стало известно о связи Седоковой с латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой (1992—2024). 6 сентября 2020 года пара заключила брак. В октябре 2024 года Седокова подала на развод. В декабре они развелись.