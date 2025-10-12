Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вся в маму и сестру»: поклонники умиляются фото подросшей Милы — дочери Заворотнюк 0 904

Lifenews
Дата публикации: 12.10.2025
Kleo
Изображение к статье: «Вся в маму и сестру»: поклонники умиляются фото подросшей Милы — дочери Заворотнюк

В Сети обсуждают новые фото дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова.

Дети актрисы провели день в парке развлечений. Анна Заворотнюк опубликовала семейные снимки, которые растрогали публику.

Семья покойной Анастасии Заворотнюк вновь собралась вместе – старшие дети актрисы, Анна и Майк, провели день в парке развлечений с младшей сестрой Милой и отчимом Петром Чернышевым.

Анна в своем блоге выложила серию ярких кадров, на которых запечатлены счастливые лица. По словам девушки, их день прошел невероятно весело и по-домашнему тепло.

zavorotnuk-000.jpg

Фото: Telegram/@anyutinymiglazkami

На снимках Мила – настоящая звезда. Анна отметила, что сестренка активно проявляет фантазию в одежде и обожает экспериментировать со стилем.

"Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"... из рукавов, которые отрезала от какого-то платья", – с улыбкой написала старшая наследница "прекрасной няни".

zavorotnuk-002.jpg

Фото: Telegram/@anyutinymiglazkami

Фолловеры сразу заметили, как сильно Мила подросла и похорошела. В комментариях поклонники писали: "Милочка растет красавицей, вся в сестру и в мамочку", "Мила похожа на папу", "Спасибо, что показали почти всю семью в сборе! Милочка – чудо, пусть все будет у Вас хорошо".

Напомним, Мила родилась в браке Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в 2018 году. После смерти актрисы в мае 2024-го девочка живет с отцом, который старается, чтобы она росла в любви и заботе.

Фото: Telegram/@anyutinymiglazkami

zavorotnuk-001.jpg

Анна и Майк поддерживают с отчимом теплые отношения и часто навещают Милу. Сейчас сын актрисы живет за границей, а Анна – уже мама: у нее подрастает сын Марсель от мужа Тимура Исмаилова.

Заворотнюк также рассказывала, что с супругом познакомилась в США, хотя учились они в одном московском университете. В следующем году пара отметит десятилетие отношений.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Скандальная дочь Клинта Иствуда в 32 года стала счастливой мамой
Изображение к статье: Этой Франческе палец в рот не клади. Иконка видео
Леди Гага с 42-летним женихом-инвестором выпивала в закрытом баре
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков
Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков 214
Изображение к статье: «Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть»: Александр Молочников рассказал, о чем скучает больше всего
«Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть»: Александр Молочников рассказал, о чем скучает больше всего 661
Изображение к статье: Прекрасная Аня выглядит очаровательно.
Как Анна Семенович к 45 годам принесла нелегкое личное счастье 639
Изображение к статье: Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет
Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет 178

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 9
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 66
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 93
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 168
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео