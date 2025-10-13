В ноябре 2022 года американская певица Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) вступила в отношения с мужчиной помладше. Популярную исполнительницу покорил рэпер Александр Эдвардс. Разница в их возрасте составляет ровно 40 лет. Многим поклонникам певицы ее роман показался странными. Выбор Шер не одобряли и ее близкие, особенно после слухов, что она планировала переписать завещание в пользу мужчины.

Однако сегодня выяснилось, что родные 79-летней Шерилин совсем скоро смогут спать спокойно. Как пишут журналисты издания RadarOnline, королева сцены намеревается расстаться с 39-летним Александром. Причиной тому — разгульный образ жизни репера. Певица попросту устала от этого.

«Он теперь не так часто появляется рядом… А еще он тусовщик, а она не в восторге от этого. Она выпивает всего глоток шампанского раз или два в месяц, не больше… » — поделился инсайдер.

Помимо прочего, певица сосредоточила все внимание на своем младшем сыне. 49-летний Элайджа Блю Оллман не так давно был госпитализирован в больницу с передозировкой запрещенными веществами. Шер сейчас не до отношений.