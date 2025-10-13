Baltijas balss logotype
Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Молодой тусовщик ей надоел: 79-летняя Шер уходит от бойфренда младше на 40 лет

Певица Шер решила расстаться с бойфрендом из-за его разгульного образа жизни.

В ноябре 2022 года американская певица Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) вступила в отношения с мужчиной помладше. Популярную исполнительницу покорил рэпер Александр Эдвардс. Разница в их возрасте составляет ровно 40 лет. Многим поклонникам певицы ее роман показался странными. Выбор Шер не одобряли и ее близкие, особенно после слухов, что она планировала переписать завещание в пользу мужчины.

Однако сегодня выяснилось, что родные 79-летней Шерилин совсем скоро смогут спать спокойно. Как пишут журналисты издания RadarOnline, королева сцены намеревается расстаться с 39-летним Александром. Причиной тому — разгульный образ жизни репера. Певица попросту устала от этого.

«Он теперь не так часто появляется рядом… А еще он тусовщик, а она не в восторге от этого. Она выпивает всего глоток шампанского раз или два в месяц, не больше… » — поделился инсайдер.

Помимо прочего, певица сосредоточила все внимание на своем младшем сыне. 49-летний Элайджа Блю Оллман не так давно был госпитализирован в больницу с передозировкой запрещенными веществами. Шер сейчас не до отношений.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео