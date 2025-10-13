Переживающая очередную трагедию певица Слава ко всему прочему решила избавиться от элитной и, что самое интересное, новой квартиры в центре Москвы. Правда, неясно, насколько быстро звезде удастся сбыть апартаменты. Недавно Анастасия Сланевская (настоящее имя артистки – прим. ред.) объявила об окончательном расставании с Анатолием Данилицким. Правда, как обычно бывает в отношениях двоих, так до конца и неясно увидим ли мы этот самый последний разрыв или парочка снова помирится. Как бы то ни было, в жизни Славы сейчас хватает потрясений. Ко всему прочему она теперь действительно решила избавиться от роскошной квартиры в центре столицы.

А ведь Сланевская много сил вложила в это жилье, которое делала только для себя. Интересно, что именно в эту квартиру она хотела переезжать после расставания с гражданским мужем. И вот теперь, когда ремонт подошел к концу, Слава объявила о продаже дорогостоящей недвижимости.

«Раньше хотела любоваться видами, пить вино, заниматься сексом с зеркальным потолком, теперь все изменилось. И если кто-то хочет супер-люкс, продам, но очень дорого. Просмотр невозможен, сразу покупка», — с таким заявлением выступила Слава в личном блоге.

«Нет людей, с которыми я хотела бы там быть. Очень жаль. Нужды нет пробовать, а одиночество заставляет», — так певица объяснила свое решение в ответ на вопрос Эвелины Бледанс о том, не жалко ли расставаться с такой красотой. Многих квартира Славы действительно впечатлила. Впрочем, есть интересные нюансы, о которых стоит упомянуть.

К примеру, внутри квартиры Славы нет стен. Речь идет о студии со свободной планировкой, в которой спальня находится за шторкой. Гостей в этих апартаментах принять будет проблематично. Зато зеркальные потолки, возможно, кому-то покажутся плюсом, перекрывающим все возможные минусы. По некоторым данным, купить такую квартиру можно от 150 миллионов рублей (около 1,5 миллионов евро). Правда, кто знает, возможно, Слава и тут передумает?

Слава — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне, мама», «Одиночество», а также «Я и ты» и другие.