Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Певица Слава за 1,5 миллиона USD продает гнездышко для любовных утех в центре Москвы 0 375

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В 45 лет Слава - свежа и хороша.

В 45 лет Слава - свежа и хороша.

Жилище артистки имеет уникальную планировку.

Переживающая очередную трагедию певица Слава ко всему прочему решила избавиться от элитной и, что самое интересное, новой квартиры в центре Москвы. Правда, неясно, насколько быстро звезде удастся сбыть апартаменты. Недавно Анастасия Сланевская (настоящее имя артистки – прим. ред.) объявила об окончательном расставании с Анатолием Данилицким. Правда, как обычно бывает в отношениях двоих, так до конца и неясно увидим ли мы этот самый последний разрыв или парочка снова помирится. Как бы то ни было, в жизни Славы сейчас хватает потрясений. Ко всему прочему она теперь действительно решила избавиться от роскошной квартиры в центре столицы.

А ведь Сланевская много сил вложила в это жилье, которое делала только для себя. Интересно, что именно в эту квартиру она хотела переезжать после расставания с гражданским мужем. И вот теперь, когда ремонт подошел к концу, Слава объявила о продаже дорогостоящей недвижимости.

«Раньше хотела любоваться видами, пить вино, заниматься сексом с зеркальным потолком, теперь все изменилось. И если кто-то хочет супер-люкс, продам, но очень дорого. Просмотр невозможен, сразу покупка», — с таким заявлением выступила Слава в личном блоге.

«Нет людей, с которыми я хотела бы там быть. Очень жаль. Нужды нет пробовать, а одиночество заставляет», — так певица объяснила свое решение в ответ на вопрос Эвелины Бледанс о том, не жалко ли расставаться с такой красотой. Многих квартира Славы действительно впечатлила. Впрочем, есть интересные нюансы, о которых стоит упомянуть.

pevica-slava-prodaet-kvartiru-dlya-lyubovnyh-uteh-vot-skolko-pridetsya-zaplatit-za-zerkalnye-potolki-otsutstvuyushchie-steny-i-dveri.jpg

К примеру, внутри квартиры Славы нет стен. Речь идет о студии со свободной планировкой, в которой спальня находится за шторкой. Гостей в этих апартаментах принять будет проблематично. Зато зеркальные потолки, возможно, кому-то покажутся плюсом, перекрывающим все возможные минусы. По некоторым данным, купить такую квартиру можно от 150 миллионов рублей (около 1,5 миллионов евро). Правда, кто знает, возможно, Слава и тут передумает?

Слава — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне, мама», «Одиночество», а также «Я и ты» и другие.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Изображение к статье: Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Скелеты из шкафа Железной Леди: чего мы не знаем о Тэтчер
Изображение к статье: Премьер-министр придерживалась традиционного дресс-кода. Иконка видео
Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: Врач объяснил опасность дыхания ртом
Врач объяснил опасность дыхания ртом 288
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 518
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода 3196
Изображение к статье: Этой Франческе палец в рот не клади. Иконка видео
Скандальная дочь Клинта Иствуда в 32 года стала счастливой мамой 218

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 0
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 16
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 64
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 70
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 12
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 0
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 16
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео