В Голливуде 62-летнего артиста по-прежнему в большие проекты не зовут, но он надеется потихоньку вернуться через Европу.

На Неделе моды в Париже нос к носу столкнулись 50-летняя Шарлиз Терон и 62-летний Джонни Депп. Но актриса даже не поздоровалась со своим партнером по триллеру 1999 года «Жена астронавта».

Шарлиз стала крайне негативно относиться к Джонни после его судов с Эмбер Херд. Актера бывшая жена обвинила в алкоголизме, наркомании, домашнем и сексуальном насилии, а он подал иск о клевете. В 2020-м в Лондоне суд Депп проиграл, в 2022-м в Лос-Анджелесе - выиграл. Но удар по репутации получил мощнейший.

Меня отвергли, бросили, выгнали, загнали в угол, - жаловался бедняга, когда с ним расторгли контракт на съемки в «Пиратах Карибского моря 6» и франшизе о Гарри Поттере - «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

В Голливуде Деппа по-прежнему в большие проекты не зовут, но он надеется потихоньку вернуться через Европу. Вот и в Каннах уже показали французскую историческую клюкву «Жанна Дюбарри» с участием опального актера. Но Терон не простила Джонни разборок со своей подругой Эмбер. В 2023 году она лайкнула статью в « The Times, где актера поносили почем зря.

На днях Терон и Депп пересеклись на тусовке модного дома Dior. Шарлиз 20 лет рекламировала духи J’adore, а Джонни недавно подписал рекордный контракт на продвижение лосьона Dior Sauvage, так что оба были на мероприятии дорогими гостями. Но вели себя друг с другом как незнакомые люди. Депп стоял рядом, но общалась Терон только с супругой президента Франции - Брижит. Наверняка послушала, какой Эмманюэль Макрон замечательный, просто душка. Как недавно она призналась в интервью: