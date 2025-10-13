По словам Молочникова, его отъезд за границу изначально не был связан с его политическими взглядами, просто так совпало, что он поступил в Колумбийский университет как раз тогда, когда началась спецоперация России в Украине. В итоге Александр решил остаться в Америке, а сейчас считает, что возвращаться на родину ему попросту опасно.

Молочников не скрывает, что иногда скучает по дому, особенно когда болеет или находится в местах, напоминающих о родном крае: "Когда болеешь, очень чувствуешь дом. Болеешь, с температурой лежишь в каком-нибудь отеле или квартире, которая не дом, и хочется в ту комнату, где ты в детстве болел. <...> Бывали моменты, когда я не то чтобы жалел...

Мне и сейчас хочется в какую-то секунду прогуляться по петербургской набережной, особенно когда приезжаю в Ригу, где всё очень похожее. Природа в Юрмале напоминает мне Ленобласть".

При этом Александр не хочет возвращаться в Россию, потому что считает, что это было бы для него "шагом назад" в творческом плане: "Конечно, очень хочется домой, но мне не хочется жить в России и даже приезжать туда работать. <...> Слава богу, тут как-то всё идет. С точки зрения творческого пути это был бы шаг обратно. В этом смысле я рад, что меня выкинула эта ситуация, как бы жутко ни звучало".

Режиссёр отметил, что уже успел многого добиться за проведенные в США годы:

"Мы получили две премии BAFTA, съездили на нереальный фестиваль в Тель-Авив. Я познакомился с Паоло Соррентино, Вернером Херцогом, Джафаром Панахи, Лорой Дерн и Адамом Сэндлером. Господи боже мой, мог ли я мечтать о таком? Есть ощущение какого-то продолжения. Зачем мне сейчас думать: а не вернуться ли мне в МХТ имени Чехова?".

Александр признал, что в США есть свои ограничения свободы: "Очень много с чем я сталкивался в Америке, что ограничивало мою свободу. Нести то, что я хочу, говорить на любые темы, шутить, думать и смотреть не так на кого-то. Все знают, о чём речь, это новоэтические всяческие ограничения и большое количество изменений в западной культуре за последние годы".

Однако, по мнению Молочникова, Россия и США в этом плане несравнимы хотя бы потому, что в США огромное значение имеют "выборы" и "свобода слова": "Это всё несравнимо с Россией. Нет никакой аналогии: "Ой, у них так же", как реагируют наши СМИ".

Александр Молочников в 22 года стал самым молодым режиссёром МХТ имени А. П. Чехова. Он также прославился в России, сняв сериал "Монастырь" с Настей Ивлеевой и Марком Эйдельштейном. В прошлом режиссёр был женат на Екатерине Варнаве.

Spletnik