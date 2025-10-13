Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандальная дочь Клинта Иствуда в 32 года стала счастливой мамой 0 217

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этой Франческе палец в рот не клади.

Этой Франческе палец в рот не клади.

Бурная личная жизнь знаменитости привлекает всеобщее внимание.

Несколько часов назад дочь Клинта Иствуда от актрисы Фрэнсис Фишер стала мамой во второй раз. Радостными известиями Франческа самолично поделилась на странице своего блога. Она также опубликовала ряд нежных фотографий из родильного дома.

На самом первом кадре 32-летняя дочь прославленного режиссера запечатлена с малышом на руках. Женщина удобно разместила ребенка у себя на груди. Далее Франческа показала совместное фото со своим старшим наследником, шестилетним сыном Титаном. В трогательной фотогалерее отметился и отец малыша Александр Рэйт. Пол и имя новорожденного пока не известны.

«День первый», — написано под фотографиями.

Стоит отметить, что для Франчески прошедший год выдался не самым простым. Прошлой осенью женщина оказалась в центре громкого и весьма некрасивого скандала. Наследницу Клинта Иствуда задержали за домашнее насилие. Во время семейной поездки она серьезно поссорилась со своим возлюбленным. Модель применила физическую силу. Франческу арестовали, но затем отпустили под залог в размере $50 тысяч долларов.

Дебют Иствуд состоялся в реалити шоу «Миссис Иствутд и компания» 20 мая 2012 года. Сериал демонстрировал жизнь девушки, её мачехи Дины Иствуд и сводной сестры Морган Иствуд. Во время снятия эпизода, она, её фотограф Тайлер Шилдс и бойфренд принимали участие в фотосессии, в процессе которой были подожжена биркин-сумка бренда Hermès, стоившая $100 000. Это вызвало отрицательную реакцию зрителей и актриса даже получила угрозы убийством. Шилдс в ответ на нападки ответила следующим образом: «Никого не смущает, когда люди тратят 200 000 долларов на обложку альбома и миллионы долларов на создания фильмов, они тратили деньги, чтобы создать что-то новое, так же поступала и я». В 2013 году Иствуд завоевала звание «Мисс Золотой Глобус».

В 2017 году вместе со своей матерью Фрэнсис Фишер снялась в эпизоде сериала «Фарго» «The Law of Non-Contradiction» в роли молодой и старой версии Вивиан Лор. По состоянию на 2013 год, Иствуд проживала в Лос-Анджелесе и посещала Университет Южной Калифорнии. 17 ноября 2013 года Франческа вышла замуж за брата Джоны Хилла, Джордана Фельдштейна. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе[9], в штате Невада. Спустя неделю после этого, 25 ноября Иствуд подала заявление об аннулировании брака.

16 сентября 2018 года у Иствуд и её бойфренда Александра Рэйта родился сын — Тайтен Рэйт Иствуд.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Изображение к статье: Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Скелеты из шкафа Железной Леди: чего мы не знаем о Тэтчер
Изображение к статье: Премьер-министр придерживалась традиционного дресс-кода. Иконка видео
Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: В 45 лет Слава - свежа и хороша. Иконка видео
Певица Слава за 1,5 миллиона USD продает гнездышко для любовных утех в центре Москвы 375
Изображение к статье: Врач объяснил опасность дыхания ртом
Врач объяснил опасность дыхания ртом 287
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 518
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода 3195

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 14
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 63
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 68
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 10
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 100
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 14
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 63
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 68

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео