Несколько часов назад дочь Клинта Иствуда от актрисы Фрэнсис Фишер стала мамой во второй раз. Радостными известиями Франческа самолично поделилась на странице своего блога. Она также опубликовала ряд нежных фотографий из родильного дома.

На самом первом кадре 32-летняя дочь прославленного режиссера запечатлена с малышом на руках. Женщина удобно разместила ребенка у себя на груди. Далее Франческа показала совместное фото со своим старшим наследником, шестилетним сыном Титаном. В трогательной фотогалерее отметился и отец малыша Александр Рэйт. Пол и имя новорожденного пока не известны.

«День первый», — написано под фотографиями.

Стоит отметить, что для Франчески прошедший год выдался не самым простым. Прошлой осенью женщина оказалась в центре громкого и весьма некрасивого скандала. Наследницу Клинта Иствуда задержали за домашнее насилие. Во время семейной поездки она серьезно поссорилась со своим возлюбленным. Модель применила физическую силу. Франческу арестовали, но затем отпустили под залог в размере $50 тысяч долларов.

Дебют Иствуд состоялся в реалити шоу «Миссис Иствутд и компания» 20 мая 2012 года. Сериал демонстрировал жизнь девушки, её мачехи Дины Иствуд и сводной сестры Морган Иствуд. Во время снятия эпизода, она, её фотограф Тайлер Шилдс и бойфренд принимали участие в фотосессии, в процессе которой были подожжена биркин-сумка бренда Hermès, стоившая $100 000. Это вызвало отрицательную реакцию зрителей и актриса даже получила угрозы убийством. Шилдс в ответ на нападки ответила следующим образом: «Никого не смущает, когда люди тратят 200 000 долларов на обложку альбома и миллионы долларов на создания фильмов, они тратили деньги, чтобы создать что-то новое, так же поступала и я». В 2013 году Иствуд завоевала звание «Мисс Золотой Глобус».

В 2017 году вместе со своей матерью Фрэнсис Фишер снялась в эпизоде сериала «Фарго» «The Law of Non-Contradiction» в роли молодой и старой версии Вивиан Лор. По состоянию на 2013 год, Иствуд проживала в Лос-Анджелесе и посещала Университет Южной Калифорнии. 17 ноября 2013 года Франческа вышла замуж за брата Джоны Хилла, Джордана Фельдштейна. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе[9], в штате Невада. Спустя неделю после этого, 25 ноября Иствуд подала заявление об аннулировании брака.

16 сентября 2018 года у Иствуд и её бойфренда Александра Рэйта родился сын — Тайтен Рэйт Иствуд.