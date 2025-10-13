Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков 0 255

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сын по вызову: новая профессия из Китая — телохранитель и компаньон для стариков
ФОТО: depositphotos

Взрослые дети часто живут далеко от пожилых родителей и не могут регулярно заботиться о них. Казалось бы, тогда первым следует нанять проверенную сиделку. В Китае появилась необычная услуга: мужчины крепкого телосложения устраиваются работать аутсорс-«сыновьями» — кем-то вроде личного охранника и компаньона.

Новая услуга возникла благодаря некоему самопровозглашенному «приемному сыну» из провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Мужчина собрал «команду телохранителей» — суровых мускулистых мужчин в черном, которые часто посещают дома престарелых и больницы, принося пожилым людям подарки.

Посты «аутсорс-сына» вызвали широкий общественный резонанс. Постепенно появилось больше китайцев, готовых примерить на себя эту роль.

В основном «дети на аутсорсе» эмоционально поддерживают людей преклонного возраста, а также сопровождают их во время походов в поликлинику, помогают с покупками, решают конфликты с соседями, наблюдают за поведением сиделок.

«Я начал этим заниматься после того, как в прошлом году пропала мать моего друга. Я присоединился к спасательной операции, и мы искали ее три или четыре дня. К сожалению, мы нашли ее, когда она была мертва. Этот опыт глубоко тронул меня и заставил делать что-то хорошее», — рассказал 33-летний мужчина по имени Акаи, работающий наемным «сыном».

За три месяца «команда телохранителей» выросла с девяти человек до более чем тысячи. Стоимость их услуг варьируется от 500 до 2500 юаней (от 5800 до 2900 рублей) за сеанс. Несмотря на дороговизну, «аутсорс-дети» пользуются спросом — организация уже открыла филиалы в городах по всему Китаю.

«Мы делаем все, что в наших силах. Если кто-то из подопечных эмоционально привяжется к нам, я не исчезну просто так после того, как работа будет сделана. Я буду поддерживать связь», — добавил Акаи.

Читайте нас также:
#пенсионеры #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Изображение к статье: Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Скелеты из шкафа Железной Леди: чего мы не знаем о Тэтчер
Изображение к статье: Премьер-министр придерживалась традиционного дресс-кода. Иконка видео
Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: В 45 лет Слава - свежа и хороша. Иконка видео
Певица Слава за 1,5 миллиона USD продает гнездышко для любовных утех в центре Москвы 373
Изображение к статье: Врач объяснил опасность дыхания ртом
Врач объяснил опасность дыхания ртом 287
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 516
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода 3191

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 1
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 55
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 1
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 91
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 1
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 55
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео