Взрослые дети часто живут далеко от пожилых родителей и не могут регулярно заботиться о них. Казалось бы, тогда первым следует нанять проверенную сиделку. В Китае появилась необычная услуга: мужчины крепкого телосложения устраиваются работать аутсорс-«сыновьями» — кем-то вроде личного охранника и компаньона.

Новая услуга возникла благодаря некоему самопровозглашенному «приемному сыну» из провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Мужчина собрал «команду телохранителей» — суровых мускулистых мужчин в черном, которые часто посещают дома престарелых и больницы, принося пожилым людям подарки.

Посты «аутсорс-сына» вызвали широкий общественный резонанс. Постепенно появилось больше китайцев, готовых примерить на себя эту роль.

В основном «дети на аутсорсе» эмоционально поддерживают людей преклонного возраста, а также сопровождают их во время походов в поликлинику, помогают с покупками, решают конфликты с соседями, наблюдают за поведением сиделок.

«Я начал этим заниматься после того, как в прошлом году пропала мать моего друга. Я присоединился к спасательной операции, и мы искали ее три или четыре дня. К сожалению, мы нашли ее, когда она была мертва. Этот опыт глубоко тронул меня и заставил делать что-то хорошее», — рассказал 33-летний мужчина по имени Акаи, работающий наемным «сыном».

За три месяца «команда телохранителей» выросла с девяти человек до более чем тысячи. Стоимость их услуг варьируется от 500 до 2500 юаней (от 5800 до 2900 рублей) за сеанс. Несмотря на дороговизну, «аутсорс-дети» пользуются спросом — организация уже открыла филиалы в городах по всему Китаю.

«Мы делаем все, что в наших силах. Если кто-то из подопечных эмоционально привяжется к нам, я не исчезну просто так после того, как работа будет сделана. Я буду поддерживать связь», — добавил Акаи.