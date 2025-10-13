Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 517

Lifenews
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet

фото: instagram.com/tchalamet

Актера Тимоти Шаламе сняли на прогулке с женской сумкой за 23 тысячи евро.

Франко-американского актера Тимоти Шаламе заметили на прогулке с роскошным женским аксессуаром. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

29-летнего артиста сняли во время одиночной прогулки в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в черной кожаной куртке, спортивных черных брюках и коричневых ботинках.

Также звезда фильмов "Зови меня своим именем" и «Дюна» взял с собой яркую оранжевую мини-сумку Hermes Kelly, повесив ее через плечо. Стоимость данного изделия на сайте для продажи вещей люксовых брендов Love Luxury составляет 23 тысячи фунтов или евро.

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    13-го октября

    может себе позволить - он же не кассиром в Rimi работает !!!

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Изображение к статье: Подарила почку, но не получила приглашения на свадьбу: Селена Гомес забыла о главной подруге
Скелеты из шкафа Железной Леди: чего мы не знаем о Тэтчер
Изображение к статье: Премьер-министр придерживалась традиционного дресс-кода. Иконка видео
Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: Врач назвала способ распознать болезни по запаху изо рта
Изображение к статье: В 45 лет Слава - свежа и хороша. Иконка видео
Певица Слава за 1,5 миллиона USD продает гнездышко для любовных утех в центре Москвы 375
Изображение к статье: Врач объяснил опасность дыхания ртом
Врач объяснил опасность дыхания ртом 287
Изображение к статье: Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода
Раскрыт жуткий и неожиданный эффект COVID-19 на продолжение рода 3193
Изображение к статье: Этой Франческе палец в рот не клади. Иконка видео
Скандальная дочь Клинта Иствуда в 32 года стала счастливой мамой 217

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 11
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 59
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 67
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 6
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 95
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 11
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 59
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео