30-летний англичанин, переспавший с более чем тысячей женщин, пожаловался на жизнь 0 806

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нет кайфа в лайфе, хоть фейсом об тейбл.

Нет кайфа в лайфе, хоть фейсом об тейбл.

"Мои друзья и семья всегда видели во мне парня, который гуляет и наслаждается жизнью".

30-летний блогер из Британии Бенни Джеймс в течение десяти лет еженедельно встречался с несколькими женщинами. Для этого он использовал платформы социальных сетей – прямые сообщения в Twitter и Instagram, а также посещал ночные клубы до четырех раз в неделю. Тогда он оправдывал себя тем, что просто наслаждается жизнью, считая это безобидным развлечением. Теперь он понимает, что за его поведением скрывался страх одиночества.

340014.jpg

Внешне он выглядел беззаботным тусовщиком, однако Бенни тайно сражался с тревогой и депрессией. Иногда ему было трудно даже выйти из дома. Поддержку он искал в наркотиках и алкоголе, но самооценка только ухудшалась.

После длительных излишеств в жизни Бенни произошел резкий перелом. Во время карантина в разгар пандемии, оказавшись в изоляции, он был вынужден переосмыслить свою жизнь. Он встретил любимого человека, сократил употребление алкоголя и начал новый путь.

"Мои друзья и семья всегда видели во мне парня, который гуляет и наслаждается жизнью. Но глубоко внутри меня это разрушало, пока я не достиг дна, – вспоминает Бенни. – Все накапливается и накапливается, и когда наконец хочешь просто жить спокойно, это становится практически невозможно". Он чувствовал сильную тревогу и подавленность.

Теперь Бенни стал защитником психического здоровья. Он запустил кампанию "Не откладывай", призывающую власти инвестировать в расширение возможностей лечения. При этом он подчеркивает, насколько сложно человеку изменить свою жизнь, если он однажды оказался в ловушке такого образа жизни.

"Я не один из тех стереотипных мужчин в стиле Эндрю Тейта, - сказал Бенни. - Если хочешь веселиться - веселись. Но надо понимать, к чему это в конечном итоге приведет".

Он также указывает на гендерное неравенство в восприятии подобного поведения обществом: "Мужчинам это часто прощают, а к женщинам относятся гораздо строже. Когда привыкаешь к постоянному вниманию и начинаешь задумываться о создании семьи, многие просто не могут с этим справиться".

Говоря о своем опыте, он признал, что многие, связанные с секс-индустрией, попадают в ту же ловушку: "Это легко может выйти из-под контроля. Рядом нет никого, кому можно довериться. Я дошел до того, что не хотел выходить из дома. Искал утехи в алкоголе, наркотиках,".

Теперь Бенни черпает силы в своей новой миссии. "Я дошел до хорошего этапа жизни. Когда говорю о психическом здоровье, получаю много поддержки и любви", - признался он.

Благодаря партнеру и стабильной жизни Бенни чувствует, что снова нашел себя.

