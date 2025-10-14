Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новую фотографию в сторис в Instagram.

На снимке легкоатлетка показала фигуру в откровенном бикини белого цвета. Спортсменка запечатлела себя у бассейна на фоне природы. На Шмидт подписаны более 5,5 миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Алиса Шмидт родилась 8 ноября 1998 года в Вормсе, Рейнланд-Пфальц, Германия. Не замужем. Легкоатлетка охотно позирует перед камерами. Активна в соцсетях, где регулярно публикует горячие фото, которые набирают десятки тысяч лайков. Свои снимки она часто сопровождает философскими комментариями вроде: «Ты - это то, что ты делаешь. Но совсем не то, что говоришь». В 2021 году австралийский журнал Busted Coverage объявил ее «самой сексуальной спортсменкой в мире».

Имеет рекламный контракт со спортивной маркой Puma, а также с крупной компанией спортивного питания и биологически активных добавок. Благодаря своей модельной внешности, Алиса Шмидт - одна из самых популярных спортсменок Германии. Также за ней следят и болельщики из многих других стран мира.