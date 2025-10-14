Baltijas balss logotype
Самая желанная спортивная невеста немка Шмидт поделилась откровенными фото 0 950

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Алиса заработала себе на самостоятельную роскошь.

Алиса заработала себе на самостоятельную роскошь.

На рекламных контрактах она зарабатывает миллионы евро.

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новую фотографию в сторис в Instagram.

На снимке легкоатлетка показала фигуру в откровенном бикини белого цвета. Спортсменка запечатлела себя у бассейна на фоне природы. На Шмидт подписаны более 5,5 миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

alica-schmidt-03.jpg

Алиса Шмидт родилась 8 ноября 1998 года в Вормсе, Рейнланд-Пфальц, Германия. Не замужем. Легкоатлетка охотно позирует перед камерами. Активна в соцсетях, где регулярно публикует горячие фото, которые набирают десятки тысяч лайков. Свои снимки она часто сопровождает философскими комментариями вроде: «Ты - это то, что ты делаешь. Но совсем не то, что говоришь». В 2021 году австралийский журнал Busted Coverage объявил ее «самой сексуальной спортсменкой в мире».

alica-schmidt-08.jpg

Имеет рекламный контракт со спортивной маркой Puma, а также с крупной компанией спортивного питания и биологически активных добавок. Благодаря своей модельной внешности, Алиса Шмидт - одна из самых популярных спортсменок Германии. Также за ней следят и болельщики из многих других стран мира.

Видео