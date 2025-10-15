Читаю в грязных СМИ о шоу Лаймы Вайкуле которое ещё только состоится 5 декабря, пишет известный актер Стас Садальский на своей страничке в Фейсбуке. И цитирует комментарии и заголовки, очевидно, встав на сторону певицы:

"Позорница": Большое шоу Вайкуле в Грузии. Её освистали...

Беглую артистку «разгромили» в пух и прах. А от куда она то «беглая»? Она как жила в Латвии так и живет... Эти кремлевские сплетники совсем сбрендили - уже врут не через слово. В каждом слове вранье в каждой букве.

А Лайма выступит в роскошном Шератон Гранд Метехи Палас и все билеты раскупят, уже ползала продано и у нас В Москве будет тоже самое если надумает приехать", - пишет Садальский.

"Эта та, которая содержала весь СССР? Теперь Грузию будет содержать!!?!?", - написала комментатор к посту Садальского.