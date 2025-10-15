Baltijas balss logotype
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2025
соцсети
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
ФОТО: LETA

Читаю в грязных СМИ о шоу Лаймы Вайкуле которое ещё только состоится 5 декабря, пишет известный актер Стас Садальский на своей страничке в Фейсбуке. И цитирует комментарии и заголовки, очевидно, встав на сторону певицы:

"Позорница": Большое шоу Вайкуле в Грузии. Её освистали...

Беглую артистку «разгромили» в пух и прах. А от куда она то «беглая»? Она как жила в Латвии так и живет... Эти кремлевские сплетники совсем сбрендили - уже врут не через слово. В каждом слове вранье в каждой букве.

А Лайма выступит в роскошном Шератон Гранд Метехи Палас и все билеты раскупят, уже ползала продано и у нас В Москве будет тоже самое если надумает приехать", - пишет Садальский.

"Эта та, которая содержала весь СССР? Теперь Грузию будет содержать!!?!?", - написала комментатор к посту Садальского.

#вайкуле #мнения
Оставить комментарий

(7)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Опять тупая реклама от ВВ...

    9
    1
  • А
    Алекс
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Если тебя раздражает ВВ,не читай.Наслаждайся соловьёвым,скабеевой,медведевым и прочими убогими рашистскими болтунами

    1
    14
  • ДП
    Дарья Павловна
    15-го октября

    Лайма Станиславовна красивая, стильная , талантливая . И если в её годы она востребована и собирает зал - то честь ей и хвала. Другое дело, что когда она начинает говорить о политике - хоть святых выноси. Действительно стыдно слушать. Что есть - то есть.

    16
    32
  • Мп
    Мимо проходил
    Дарья Павловна
    15-го октября

    А вот за "Станиславовну" можете огрести полной ложной от самой г-жи Вайкуле. Надо бы, как поклоннице великой, знать, что в Латвии отчества не приняты - и называя её по отчеству, вы приближаете её к России, чего она сама так не хочет. И то, что в последнее время она больше молотит глупости, чем поёт, тоже ей чести не делает.

    18
    3
  • Е
    Ехидный
    15-го октября

    Латышская красавица ??? как говорят - на вкус и цвет товарищей нет , но не обижайте латышских девушек !!! эта страшная бабища может быть красавицей только после большого количества водки !!!

    54
    19
  • ДП
    Дарья Павловна
    Ехидный
    15-го октября

    Да, она красивая, талантливая и успешная. А ещё богатая. Вас бы она никогда к себе не допустила. И таких как она у вас никогда не было и не будет. Вы никто и звать вас никак. Да, она говорит глупости про политику. Но это не отменяет других е достоинств.

    7
    33
  • А
    Алекс
    Ехидный
    16-го октября

    Не пиши больше комментарии,может за умного сойдёшь

    5
    4
Читать все комментарии

Видео