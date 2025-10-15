В прошлом месяце стало известно о свадьбе Маши Распутиной. И только сейчас артистка поделилась деталями торжества. 61-летняя Распутина и 70-летний бизнесмен Виктор Захаров вместе уже 26 лет. Более того, их общей дочери Марии уже 25.

Несмотря на все эти цифры, официально зарегистрировать свои отношения пара решила только сейчас. Правда, никаких фотографий с бракосочетания Маша пока так не показала. Судя по всему, драгоценные кадры артистка придерживает для какого-нибудь эксклюзива. Впрочем, Распутина все же решила кое-что рассказать о прошедшей росписи с любимым, а также рассказала, была все же свадьба или нет.

«Сейчас мы просто узаконили отношения. Чисто формально произвели роспись, узаконили отношения — для анкеты, для государств. Да не было никакой свадьбы! Были посиделки со своими друзьями. Стране сейчас не до свадеб, не до концертов, мы живем в такое время. Зачем все это афишировать. День прошел спокойно, торжественно. Даже не поссорились, обычно мы ссоримся — перепалка бывает: почему ты не ту рубашку выбрал и прочее. А здесь все было так спокойно-спокойно. Каждый был уверен в том, кто рядом. Да, и дочери были — недолго, они посиделки не любят», — поделилась Распутина в программе «Судьба человека».

Ответила Распутина на вопрос и о том, почему они с мужем так долго тянули с росписью. Дело в том, что сам Захаров только в прошлом году развелся с первой женой. Из-за затянувшегося предыдущего брака бизнесмену пришлось откладывать второй.

«Его предыдущая супруга не давала развода, просто обманула — говорила: младшей дочери будет 16, 18, 20… Там уже скоро 40 лет будет, а все… Виктор не ожидал, что с ним непорядочно поступят», — заметила певица.

К слову, о существовании другой жены Маша Распутина узнала после венчания с любимым много лет назад. Несмотря на это, артистка не стала оставлять Захарова. Во всей этой ситуации звезда винит только первую супругу Виктора.