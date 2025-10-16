Недавно Мэтт Деймон отметил свое 55-летие. И перед этим актер снялся в криминальном триллере «Лакомый кусок» вместе с закадычным другом Беном Аффлеком, однако общественность больше интересует другой вопрос — вернется ли Деймон к роли Джейсона Борна?

Борн Бонду рознь

Ключ к пониманию того, как устроено противостояние франшиз, лежит через банальное погружение в лор самих героев. И Джеймс Бонд, и Джейсон Борн — персонажи шпионской литературы, рожденные во второй половине прошлого века. Первого придумал британец Ян Флеминг, использовавший в качестве прототипов десятки известных агентов и, разумеется, себя любимого. От Флеминга у Бонда — работа в разведке, пристрастие к азартным играм и ряд вредных привычек. Образ Борна, в свою очередь, воплотил американец Роберт Ладлэм — в середине 1940-х он служил в морской пехоте, а меньше чем через полвека издал роман про экс-агента ЦРУ, найденного без памяти в море. Но, правды ради, Ладлэм все же отношения к диверсионной деятельности не имел.

Несмотря на то, что обе истории обрели статус культовых — пусть и в разное время, и в не вполне сопоставимых масштабах,— точек соприкосновения у Бонда и Борна не так уж и много. Джеймс Бонд — элегантный, уверенный в себе агент британской разведки, который почти беспрекословно выполняет указы сверху, действуя исключительно в интересах короны. Ему свойственна тяга к роскоши со всеми вытекающими — часами Omega, спорткарами Aston Martin, строгими костюмами-тройками и девушками-«десятками» (подозреваем, что щеголю и сексисту Бонду система оценок спутниц как минимум не претит). Борн же — герой более многослойный и мотивированный: в отличие от английского коллеги, он даже не знает, кто он. Ключевая задача Джейсона — сложить осколки разбитого прошлого воедино.

Как Борн спас шпионское кино

Первая экранизация одного из романов Ладлэма вышла в далеком 1988 году — студия ABC разделила «Тайну личности Борна» на две части, превратив проект в мини-сериал. Несмотря на то что Борн подарил миру более брутальный взгляд на шпионское кино, славы бондианы история не снискала. К тому моменту ленты про британца выходили ни много ни мало 26 лет и откровенно надоесть еще никому не успели. Тем не менее картину про жертву амнезии, стремящуюся восстановить свое прошлое, критики встретили тепло, а развитие ждало зрителей лишь в новом столетии — с выходом «Идентификации Борна» с Деймоном. Премьера и будущий успех фильма наложились на общую усталость общественности от Бонда — в 2002 году даже самые преданные поклонники бондианы поняли, что франшиза переживает период выгорания.

Серия фильмов с Пирсом Броснаном частенько сталкивалась с критическими замечаниями: тот же «Умри, но не сейчас» (2002) ругали за переизбыток гламурных элементов и довольно безумных гаджетов. Журналисты справедливо писали, что после событий 11 сентября людям был нужен герой новой формации — сломленный, уязвимый, но никак не сошедший с обложки глянцевого журнала красавчик с бокалом мартини в руках и лицензией на убийство. Ко всему прочему, у зрителей ушла вера в безупречную работу спецслужб, а Борн, как раз выступавший против властей и системы и убивавший не ради флага, а чтобы выжить, новым ценностям соответствовал. В отличие от Бонда, Борн сталкивался с моральными дилеммами и занимался поиском себя, а не исполнением государственных приказов.

«Борн — параноидальный парень, который просто бежит без остановки. Он не орудие правительства, наоборот — это оно охотится за ним. Бонд же — полная противоположность. Это империалист, который убивает между принятием коктейлей»,— говорил Деймон в одном из ранних интервью, подчеркивая концептуальную разницу между персонажами и картинами. Впрочем, различия на этом не заканчиваются: серия фильмов про Борна освежила шпионские блокбастеры, убрав из них необязательную для своего времени патетику и множество жанровых условностей. Прежде всего это выражалось в более реалистичном художественном подходе. Режиссеры Даг Лайман и Пол Гринграсс (поставил второго, третьего и пятого «Борна») подарили ленте нервный монтаж, прогрессивную для начала нулевых съемку на ручную камеру и более правдоподобную хореографию боя.