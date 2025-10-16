Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красавчик Мэтт Деймон в свои 55 остается надежным героем шпионских боевиков 0 113

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто, если не мы.

Кто, если не мы.

Культовый персонаж продолжает восторгать публику.

Недавно Мэтт Деймон отметил свое 55-летие. И перед этим актер снялся в криминальном триллере «Лакомый кусок» вместе с закадычным другом Беном Аффлеком, однако общественность больше интересует другой вопрос — вернется ли Деймон к роли Джейсона Борна?

Борн Бонду рознь

Ключ к пониманию того, как устроено противостояние франшиз, лежит через банальное погружение в лор самих героев. И Джеймс Бонд, и Джейсон Борн — персонажи шпионской литературы, рожденные во второй половине прошлого века. Первого придумал британец Ян Флеминг, использовавший в качестве прототипов десятки известных агентов и, разумеется, себя любимого. От Флеминга у Бонда — работа в разведке, пристрастие к азартным играм и ряд вредных привычек. Образ Борна, в свою очередь, воплотил американец Роберт Ладлэм — в середине 1940-х он служил в морской пехоте, а меньше чем через полвека издал роман про экс-агента ЦРУ, найденного без памяти в море. Но, правды ради, Ладлэм все же отношения к диверсионной деятельности не имел.

Несмотря на то, что обе истории обрели статус культовых — пусть и в разное время, и в не вполне сопоставимых масштабах,— точек соприкосновения у Бонда и Борна не так уж и много. Джеймс Бонд — элегантный, уверенный в себе агент британской разведки, который почти беспрекословно выполняет указы сверху, действуя исключительно в интересах короны. Ему свойственна тяга к роскоши со всеми вытекающими — часами Omega, спорткарами Aston Martin, строгими костюмами-тройками и девушками-«десятками» (подозреваем, что щеголю и сексисту Бонду система оценок спутниц как минимум не претит). Борн же — герой более многослойный и мотивированный: в отличие от английского коллеги, он даже не знает, кто он. Ключевая задача Джейсона — сложить осколки разбитого прошлого воедино.

Как Борн спас шпионское кино

Первая экранизация одного из романов Ладлэма вышла в далеком 1988 году — студия ABC разделила «Тайну личности Борна» на две части, превратив проект в мини-сериал. Несмотря на то что Борн подарил миру более брутальный взгляд на шпионское кино, славы бондианы история не снискала. К тому моменту ленты про британца выходили ни много ни мало 26 лет и откровенно надоесть еще никому не успели. Тем не менее картину про жертву амнезии, стремящуюся восстановить свое прошлое, критики встретили тепло, а развитие ждало зрителей лишь в новом столетии — с выходом «Идентификации Борна» с Деймоном. Премьера и будущий успех фильма наложились на общую усталость общественности от Бонда — в 2002 году даже самые преданные поклонники бондианы поняли, что франшиза переживает период выгорания.

Серия фильмов с Пирсом Броснаном частенько сталкивалась с критическими замечаниями: тот же «Умри, но не сейчас» (2002) ругали за переизбыток гламурных элементов и довольно безумных гаджетов. Журналисты справедливо писали, что после событий 11 сентября людям был нужен герой новой формации — сломленный, уязвимый, но никак не сошедший с обложки глянцевого журнала красавчик с бокалом мартини в руках и лицензией на убийство. Ко всему прочему, у зрителей ушла вера в безупречную работу спецслужб, а Борн, как раз выступавший против властей и системы и убивавший не ради флага, а чтобы выжить, новым ценностям соответствовал. В отличие от Бонда, Борн сталкивался с моральными дилеммами и занимался поиском себя, а не исполнением государственных приказов.

«Борн — параноидальный парень, который просто бежит без остановки. Он не орудие правительства, наоборот — это оно охотится за ним. Бонд же — полная противоположность. Это империалист, который убивает между принятием коктейлей»,— говорил Деймон в одном из ранних интервью, подчеркивая концептуальную разницу между персонажами и картинами. Впрочем, различия на этом не заканчиваются: серия фильмов про Борна освежила шпионские блокбастеры, убрав из них необязательную для своего времени патетику и множество жанровых условностей. Прежде всего это выражалось в более реалистичном художественном подходе. Режиссеры Даг Лайман и Пол Гринграсс (поставил второго, третьего и пятого «Борна») подарили ленте нервный монтаж, прогрессивную для начала нулевых съемку на ручную камеру и более правдоподобную хореографию боя.

Читайте нас также:
#кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Изображение к статье: Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Изображение к статье: Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Миллиардер в летаргии: у 56-летнего Шумахера появилась положительная динамика
Изображение к статье: Поклонники помнят его молодым. Иконка видео
Изображение к статье: Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль Эксклюзив!
Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль 93
Изображение к статье: Анечке есть, что показать. Иконка видео
Развратный наряд 42-летней украинской певицы Седоковой «Вроде одета, а вроде и нет» 1022
Изображение к статье: «Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила
«Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила 784
Изображение к статье: Святой отец попал в неприятную ситуацию. Иконка видео
Секс-скандалы католицизма продолжаются: епископ из Перу завел себе гарем 318

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2461
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 20
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1980
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 63
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 92
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 30
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2461
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 20
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1980

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео