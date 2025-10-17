Уже двенадцать лет у латвийской столицы есть свой международный кинофестиваль. Наследник лучших традиций кинофорума «Арсенал», он в этом году пройдет с 16 по 26 октября.

«Пес Божий»

Помните великолепный «Арсенал»? Сливки мирового интеллектуального кинематографа и фильмы, которые в широком прокате вряд ли можно увидеть. По такому принципу построен и RIGA IFF, в команде которого немало выходцев из «Арсенала».

Откроется фестиваль вечером 16 октября в кинотеатре Splendid Palace, которая станет главной площадкой киносмотра. Хотя некоторые сеансы состоятся также в Forum Cinemas, K. Suns и Латвийской Национальной библиотеке и в других городах (например, в музее Ротко в Даугавпилсе). Первым сеансом станет показ анимационного фильма режиссеров Лауриса и Райтиса Абеле «Пес Божий», который в этом году выдвинут от Латвии на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ну а вдруг он не хуже «Потока»?

Это более чем полуторачасовая лента о жизни ливской деревни более трехсот лет назад, где непрерывно льет дождь, церковная семья пьянствует, а воздух пропитан паранойей по поводу колдовства. В Заубе дорога проходит между церковью и трактиром. Ксендз обвиняет девушек из трактира в колдовстве! Жизнь жителей деревни не облегчают ни суд над ведьмой, ни вечный моросящий дождь, ни то, что в их кругу есть серый оборотень, самопровозглашенный «Пес Божий». В общем, вестерн с элементами готики и юмора.

«Простая случайность»

Одним из гвоздей программы станет фильм иранского классика Джафара Панахи «Простая случайность», который в этом году получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Самое любопытное, что Джафар гостил на рижском «Арсенале» в 1998 году. Кто бы мог подумать, что спустя годы он станет обладателем трех главных призов Европы — «Золотого льва» в Венеции (2000), «Золотого медведя» в Берлине (2015) и «Золотой пальмовой ветви» в Каннах (2025).

И судьба классика феноменальна. На родине он постоянно задерживался и арестовывался за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста. Панахи было запрещено заниматься кинематографической деятельностью и давать интервью в течение 20 лет. Но под домашним арестом Джафар снял картину «Это не фильм» (2011), показанную на кинофестивале в Каннах. Материал был вывезен из Ирана на флешке, спрятанной в пирожном.

В 2013 году в Берлине прошла премьера его ленты «Закрытый занавес», снятой на даче режиссера (фильм получил «Серебряного медведя»). В начале февраля 2023 года Панахи был освобожден под залог. В июле 2024 года Панахи впервые за долгое время был выпущен за границу на фестиваль «Золотой абрикос» в Ереване. Сейчас живет в Европе.

По сюжету в «Простой случайности» все началось с аварии, которая дала начало череде сюрреалистических комичных и душераздирающих событий. Поздно ночью Экбал, находясь за рулем с женой и дочерью, случайно сбивает собаку и повреждает двигатель автомобиля. В поисках помощи семья встречает бывшего политзаключенного Вахида, который узнает по звуку протеза Экбала и опознает в нем своего бывшего мучителя. Вернувшись домой, семья и не подозревает, что несчастный случай с бедной собакой изменит всю их жизнь...

В своей последней по времени работе режиссер сочетает личное с политическим, историческую память с настоящим, а мрачный гимн абсурду — с лучшими приемами Хичкока. Фильм основан на тюремном опыте Панахи, и, получив награду после 22-летнего отсутствия на Каннском кинофестивале, он сказал: «Самое главное сейчас — это наша страна и ее свобода».

Дорогу – молодым

В рамках основного конкурса фестиваля состоятся мировые премьеры двух работ латвийских авторов. Это документальный детектив Яниса Абеле «Заветы», призванный исполнить последнюю волю поэта Анатолия Имерманиса, а также музыкальный перформанс Кристы Буране «Все птицы красиво поют», который привлечет внимание к резким изменениям в ландшафте популяций птиц в Латвии.

Также состоится полнометражный дебют Витаутаса Каткуса «Гость», недавно получивший приз за режиссуру в основном конкурсе Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

В конкурсном показе представлена и Скандинавия. Фильм Янике Аскеволлы «Соломамма» предлагает детальный анализ анатомии семьи XXI века. В создании «Соломаммы» наряду с профессионалами из Норвегии, Дании, Литвы и Финляндии участвовала компания Mistrus Media, а композитор Карлис Аузанс написал музыку. В конкурсе также участвуют дебютный фильм датского режиссера Эмилии Талунды «Невесомость» (о подростковых переживаниях, первых чувствах) и черно-белый фильм шведского режиссера Йона Скуга «Хранитель». Мировые премьеры обоих фильмов прошли на престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

А судьи кто?

Оценивать фильмы, отобранные для участия в конкурсе, и вручать главную награду фестиваля — бронзовую статуэтку и денежный приз в размере 5 тысяч евро — будет жюри, состоящее из признанных профессионалов киноиндустрии.

В его состав входят французский куратор и создатель кинопрограмм на фестивалях в Марракеше, Каннах, Локарно и других городах Тибо Брак (Франция), режиссер Анна Хинтса (Эстония), продюсер, основательница студии White Picture Алисе Гелзе (Латвия), продюсер Гудня Хумельволл (Норвегия) и руководитель киноотдела Каннского кинофестиваля Кристиан Жене (Франция).

Показы полнометражных фильмов конкурсной программы пройдут в течение всего фестиваля, а фильм-победитель будет представлен на церемонии закрытия RIGA IFF 25 октября.

Памяти Юриса Подниекса

В музее кино, который расположился рядом с Латвийской академией культуры на улице Миера, с 18 октября по 5 декабря можно увидеть выставку в честь 75-летия со дня рождения режиссера-документалиста Юриса Подниекса (1950–1992). Между прочим, вход свободный. Творческая группа создателей выставки предлагает экспозицию, в которой есть ряд фото-, кино- и видеоматериалов. Она познакомит посетителей с коллекцией негативов Подниекса, свидетельствами о формировании его кинематографического видения, сотрудничестве с коллегами, яркими личностями, повлиявшими на его творчество.