Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Развратный наряд 42-летней украинской певицы Седоковой «Вроде одета, а вроде и нет» 0 1152

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Анечке есть, что показать.

Анечке есть, что показать.

"В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир", - признавалась артистка.

Анна Седокова приняла участие в ресторанной премии «Плавно». 42-летняя певица выбрала для церемонии черное прозрачное платье, под которое она не надела нижнего белья. Тонкая ткань наряда откровенно обрисовала все изгибы тела звезды.

Видео, снятое во время церемонии, появилось в соцсетях. В комментариях пользователи Сети обсуждают слишком пошлый, по их мнению, внешний вид Седоковой.

«Платье просвечивает, как голая стоит, можно было и без него идти», «А почему сразу не голая не вышла?», «Лифчик не помешал бы», «Вроде одета, а вроде и нет», «Вот эта точно не в ту дверь зашла», - пишут комментаторы.

Сама Анна не стала ничего говорить про нападки хейтеров. Певица в последнее время старается не замечать негатив, который льется на нее в соцсетях. После смерти бывшего мужа Яниса Тиммы ее часто осуждают за слишком легкомысленное поведение. Спортсмен покончил с собой в ноябре 2024 года после дня рождения певицы. Баскетболист не смог поздравить экс-супругу с 42-летием и решил уйти из жизни.

«В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир. Я не выходила из дома три месяца. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», - говорила Седокова.

Анна и Янис поженились пять лет назад. В их браке всегда кипели страсти: артистка не раз говорила, что им трудно ужиться друг с другом. Она не скрывала, что последний год их брака был особенно тяжелым. Супруги часто ссорились и подумывали о разводе. В ноябре суд поставил точку в их семейной жизни. Но Янис так и не смог смириться с потерей любимой женщины.

Певица рассказывала, что ее сын Гектор очень тяжело пережил смерть Яниса, которого он считал отцом. Артистка родила мальчика от московского бизнесмена Артема Комарова, но рассталась с возлюбленным вскоре после появления малыша на свет. Гектор очень любил Яниса. А тот считал ребенка жены своим сыном.

Вскоре после смерти Тиммы Седокова вновь начала выходить в свет, сниматься в телешоу и давать концерты, как ни в чем не бывало. За это ее также осуждают: поклонники Тиммы считают, что муж был для нее только источником денег. Сама же Анна уверяет, что в последние два года Янис ничего не зарабатывал из-за проблем в карьере, и что это она содержала его.

Читайте нас также:
#анна седокова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Кэти Перри и Джастин Трюдо — больше не скрываются: горячие поцелуи на яхте
Изображение к статье: Кэти Перри и Джастин Трюдо — больше не скрываются: горячие поцелуи на яхте
Муж знаменитой австралийской певицы требует алиментов - 250 000 долларов в месяц
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Место встречи осени изменить нельзя: главное в Латвии – поймать золотые деньки октября
Изображение к статье: Милая красавица Гауя. Фото автора. Эксклюзив!
Изображение к статье: Международный показ рисунков о Латвии. Эксклюзив!
Рига – город художников: три маршрута в качестве арт-терапии 180
Изображение к статье: Раскрыт простой способ защитить зубы от кариеса
Раскрыт простой способ защитить зубы от кариеса 643
Изображение к статье: Женщина отправилась в поход в заповедник в Европе, пропала без вести и не выжила
Женщина отправилась в поход в заповедник в Европе, пропала без вести и не выжила 489
Изображение к статье: Определена самая опасная форма жира
Определена самая опасная форма жира 1 517

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 10
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 76
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 31
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 85
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 35
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 10
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 76
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео