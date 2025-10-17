Анна Седокова приняла участие в ресторанной премии «Плавно». 42-летняя певица выбрала для церемонии черное прозрачное платье, под которое она не надела нижнего белья. Тонкая ткань наряда откровенно обрисовала все изгибы тела звезды.

Видео, снятое во время церемонии, появилось в соцсетях. В комментариях пользователи Сети обсуждают слишком пошлый, по их мнению, внешний вид Седоковой.

«Платье просвечивает, как голая стоит, можно было и без него идти», «А почему сразу не голая не вышла?», «Лифчик не помешал бы», «Вроде одета, а вроде и нет», «Вот эта точно не в ту дверь зашла», - пишут комментаторы.

Сама Анна не стала ничего говорить про нападки хейтеров. Певица в последнее время старается не замечать негатив, который льется на нее в соцсетях. После смерти бывшего мужа Яниса Тиммы ее часто осуждают за слишком легкомысленное поведение. Спортсмен покончил с собой в ноябре 2024 года после дня рождения певицы. Баскетболист не смог поздравить экс-супругу с 42-летием и решил уйти из жизни.

«В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир. Я не выходила из дома три месяца. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», - говорила Седокова.

Анна и Янис поженились пять лет назад. В их браке всегда кипели страсти: артистка не раз говорила, что им трудно ужиться друг с другом. Она не скрывала, что последний год их брака был особенно тяжелым. Супруги часто ссорились и подумывали о разводе. В ноябре суд поставил точку в их семейной жизни. Но Янис так и не смог смириться с потерей любимой женщины.

Певица рассказывала, что ее сын Гектор очень тяжело пережил смерть Яниса, которого он считал отцом. Артистка родила мальчика от московского бизнесмена Артема Комарова, но рассталась с возлюбленным вскоре после появления малыша на свет. Гектор очень любил Яниса. А тот считал ребенка жены своим сыном.

Вскоре после смерти Тиммы Седокова вновь начала выходить в свет, сниматься в телешоу и давать концерты, как ни в чем не бывало. За это ее также осуждают: поклонники Тиммы считают, что муж был для нее только источником денег. Сама же Анна уверяет, что в последние два года Янис ничего не зарабатывал из-за проблем в карьере, и что это она содержала его.