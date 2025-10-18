Baltijas balss logotype
Муж знаменитой австралийской певицы требует алиментов - 250 000 долларов в месяц 0 145

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Семейка тратилась на частные самолеты, отдых, изысканные рестораны и нескольких штатных сотрудников.

Как сообщает BBC, согласно судебным документам США, бывший муж австралийской певицы Sia потребовал более 250 тыс. долларов в месяц в качестве алиментов.

В судебных документах Дэн Бернард, бывший врач, заявил, что ему нужно ежемесячное пособие, чтобы вести «роскошный образ жизни, как у представителей высшего класса», который он вел во время брака. Он утверждал, что «финансово зависел от Сии» после того, как уволился с работы, чтобы вместе с ней вести недолго просуществовавший медицинский бизнес, говорится в документах.

В судебных документах Бернард указал, что пара, которая поженилась в декабре 2022 года и воспитывает 18-месячного сына, ежемесячно тратила более 400 тыс. долларов на частные самолеты, отдых, изысканные рестораны и нескольких штатных сотрудников: «Нам никогда не нужно было следить за своими расходами». 47-летний мужчина заявил, что временный судебный приказ о выплате алиментов, который он запрашивает, «необходим», потому что 49-летняя Sia была «кормилицей в нашем браке».

Напомним, в марте этого года после того, как Sia родила своего третьего ребенка, она решила развестись с мужем Дэном Бернардом после 26 месяцев брака.

Сиа Кейт Изобель Фёрлер (род. 18 декабря 1975, Аделаида, Южная Австралия, Австралия), известная как Сиа (англ. Sia) — австралийская певица и автор песен в стиле эмоциональный джаз и поп, а также актриса и режиссёр.

Sia_Seattle_(cropped).jpg

Первый её альбом вышел в 1997 году, но коммерческий успех был связан с альбомом 2008 года Some People Have Real Problems. В 2010 году Сиа получила шесть номинаций на ARIA Music Awards и победила в номинациях «лучший независимый альбом», «лучший поп-альбом» и «лучшее видео». В 2014 году песня «Chandelier» получила четыре номинации на «Грэмми» в категориях «Запись года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучшее музыкальное видео».

#скандалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

