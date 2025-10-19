Маленькое тихоокеанское государство Тувалу - всего 11 тысяч жителей - стоит на грани полного затопления в ближайшие 25 лет.

Маленькое тихоокеанское государство Тувалу - всего 11 тысяч жителей - стоит на грани полного затопления в ближайшие 25 лет. По данным NASA, уровень моря вокруг островов поднялся уже на 15 сантиметров за последние три десятилетия. При средней высоте всего около двух метров над уровнем моря большая часть территории, включая жилые дома, аэропорт и запасы пресной воды, окажется под водой.

Это не просто угроза для территории - это угроза исчезновения уникальной культуры и образа жизни тувалуйцев, которые веками жили в гармонии с морем и землей. Штормы и наводнения все чаще разрушают инфраструктуру и разрушают сообщество.

Тувалу уже начала готовиться к переселению: с Австралией подписан договор, позволяющий ежегодно принимать 280 жителей на постоянное проживание. Одновременно создается цифровая копия островов, чтобы сохранить историю и государственность в виртуальном пространстве.

Но это лишь начало масштабной климатической катастрофы - за последние 30 лет уровень мирового океана вырос на 10 сантиметров, а скорость повышения береговой линии удвоилась.