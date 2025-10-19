Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана 0 587

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана

Маленькое тихоокеанское государство Тувалу - всего 11 тысяч жителей - стоит на грани полного затопления в ближайшие 25 лет.

Маленькое тихоокеанское государство Тувалу - всего 11 тысяч жителей - стоит на грани полного затопления в ближайшие 25 лет. По данным NASA, уровень моря вокруг островов поднялся уже на 15 сантиметров за последние три десятилетия. При средней высоте всего около двух метров над уровнем моря большая часть территории, включая жилые дома, аэропорт и запасы пресной воды, окажется под водой.

Это не просто угроза для территории - это угроза исчезновения уникальной культуры и образа жизни тувалуйцев, которые веками жили в гармонии с морем и землей. Штормы и наводнения все чаще разрушают инфраструктуру и разрушают сообщество.

Тувалу уже начала готовиться к переселению: с Австралией подписан договор, позволяющий ежегодно принимать 280 жителей на постоянное проживание. Одновременно создается цифровая копия островов, чтобы сохранить историю и государственность в виртуальном пространстве.

Но это лишь начало масштабной климатической катастрофы - за последние 30 лет уровень мирового океана вырос на 10 сантиметров, а скорость повышения береговой линии удвоилась.

Читайте нас также:
#экология #природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Болезнь и развод: Кит Урбан прервал турне после новостей о расставании с Кидман
Изображение к статье: Болезнь и развод: Кит Урбан прервал турне после новостей о расставании с Кидман
Зачем 88-летний Кончаловский снял «Хроники русской революции»
Изображение к статье: Мэтр сделал главной красавицей сериала свою обожаемую супругу Юлию Высоцкую. Иконка видео
36-летняя Муцениеце поправилась на 12 кг и отдыхает на Балтике
Изображение к статье: В ожидании важнейшего момента жизни. Иконка видео
Огород, курятник и утки: как Бекхэм обустроил семейное гнездо
Изображение к статье: Фото: Daily Mail
Изображение к статье: Розовый шардоне официально стал восьмым разрешенным сортом для игристого вина. Иконка видео
Розовый шардоне обещает революцию в мире шампанского 178
Изображение к статье: Место жительства связали с риском болезней мозга
Место жительства связали с риском болезней мозга 603
Изображение к статье: Найден самый простой способ улучшить обмен веществ
Найден самый простой способ улучшить обмен веществ 652
Изображение к статье: Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе
Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе 629

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 7
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 38
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 166
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 121
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 143
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 7
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 38
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 166

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео