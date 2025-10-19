Baltijas balss logotype
В 41 год красавица Юлия Пересильд погрузилась в новый роман

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сексуальная и знаменитая Юлечка.

Сексуальная и знаменитая Юлечка.

Старый режиссер Алексей Учитель и богатый бизнесмен Михаил Тройник остались в прошлом.

Юлия Пересильд обрела новую любовь. 41-летняя звезда рассказала, что у нее появился новый избранник.

«У меня есть вторая половинка… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной… Женщина должна всегда оставаться женщиной: и слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила. Это как запасной парашют… Но я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят», — поведала актриса в эфире Aleko in my bag на платформе VK.

Актриса называет себя «очень занудным и самокритичным человеком». Она мечтает, чтобы ее любили.

Пересильд высказалась и об отце своих дочек Алексее Учителе. «Он прекрасен! Мы очень дружим. Это вообще мое счастье, моя радость, что у моих детей такой прекрасный отец», — сказала актриса.

Ранее Юлия Пересильд раскрыла правду о разрыве с Михаилом Тройником. Актеры состояли в отношениях почти три года. Но последнее время они не выходили в свет вместе. Расстались знаменитости без драм и скандалов. Экс-влюбленные решили просто быть друзьями.

result_0-3-1024x577.jpg

«С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…» — поделилась Юлия Пересильд.

#юлия пересильд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
