«Африканский Колумб»: правда ли малийский правитель Абубакар II открыл Америку раньше знаменитого мореплавателя?

О личности Абубакара II (или Абу Бакра II), правителя империи Мали в XIV веке, известно очень мало. Большинство информации о нём сохранилось либо среди устных преданий певцов-сказочников гриотов, либо в книгах арабских учёных. Среди последних интересны письменные источники сирийца Шихабуддина аль-Умари, который записал пересказ истории об Абубакаре со слов египетского эмира Ибн-Амир Хаджиба. Последний повстречал преемника малийского правителя, Манса Мусу, а тот ему поведал удивительную историю: якобы Абубакар настолько грезил идеей покорить океан и найти новые земли, что в 1312 году оставил трон и лично отправился в плавание:

«Итак, Абубакар снарядил 200 кораблей, полных людей, и столько же золота, воды и провизии, которых хватило бы на годы… они отплыли, и прошло много времени, прежде чем кто-либо вернулся. Затем один корабль вернулся, и мы спросили капитана, какие новости он принёс.

Он сказал: "Да, о султан, мы долго путешествовали, пока в открытом море не появилась река с сильным течением… Другие корабли ушли вперёд, но, достигнув этого места, не вернулись, и больше их не видели… Что касается меня, я сразу же повернул назад и не входил в реку".

Султан подготовил 2 000 кораблей: 1 000 для себя и людей, которых он взял с собой, и 1 000 для воды и провизии. Он оставил меня своим заместителем и отправился в Атлантический океан со своими людьми. Это был последний раз, когда мы видели его и всех, кто был с ним. И так я стал полновластным правителем»

У современных исследователей есть множество вопросов насчёт достоверности и точности текста аль-Умари. Во-первых, это единственный источник, где рассказана история про плавание Абубакара. Во-вторых, есть сомнения, что Абубакар был именно правителем Мали, а не просто родоначальником рода Мусы. В-третьих, по словам португальских и венецианских моряков, имевших спустя сто лет контакты с малийцами, последние обладали каноэ, сделанными из выдолбленных брёвен. Такие судна были эффективны для передвижения по рекам, но трудно представить, что они способны были бы пересечь Атлантический океан. Исходя из этого, можно предположить, что Манси Муса мог придумать красивую и впечатляющую историю своего предшественника, дабы обосновать свою легитимность в качестве малийского правителя.

Но если предположить, что Абубакар действительно существовал и был малийским правителем, то насколько высока вероятность того, что его экспедиция достигла цели и африканцы открыли Америку задолго до европейцев? Гайано-британский учёный Иван Ван Сертима и малийский исследователь Гауссу Диавара настаивают, что малийская экспедиция оказалась успешной и контакт между африканцами и племенами Южной Америки всё-таки состоялся. В качестве доказательств Ван Сертима приводит некие археологические исследования, свидетельства очевидцев и даже судовые журналы Христофора Колумба, где упоминаются рассказы местных жителей о «чернокожих людях с юга с золотыми копьями». Кроме того, Ван Сертима указывает на негроидные черты лица у ольмекских каменных голов, схожесть религиозных культов южноамериканских и африканских племён. Кенийский публицист и предприниматель Питер Гатуна добавляет к версии Ван Сертима доводы и других афроцентричных исследователей, вплоть до обнаружения ДНК африканского хлопка в Мексике.

Разумеется, официальная наука считает доводы Ван Сертима и других подобных исследователей неубедительными и даже псевдонаучными. До сих пор не было обнаружено ни единого подлинного африканского артефакта в ходе контролируемых археологических раскопок на территории американского континента, а большинство учёных, специализирующихся по данной теме, говорят однозначно — нет никаких материальных свидетельств каких-либо доиспанских контактов между Старым Светом и Мезоамерикой до прибытия испанцев в XV веке. Так что история о путешествии Абубакара II, похоже, остаётся пусть и красивой, но всё же легендой.