Розовый шардоне обещает революцию в мире шампанского 0 178

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Розовый шардоне официально стал восьмым разрешенным сортом для игристого вина.

Розовый шардоне официально стал восьмым разрешенным сортом для игристого вина.

Перед нами - настоящая реликвия начала XX века.

Покой в благородном семействе шампанских домов нарушил розовый шардоне — сорт винограда, обнаруженный на виноградниках Шампани в самом начале XX века и недавно официально разрешенный для использования. Эксперты предрекают этому сорту большое будущее и называют его легализацию «малой революцией на французских виноградниках»

Как ни странно, розовый шардоне — это не новый селекционный сорт, выведенный в погоне за модой на все розовое. The Drinks Business напоминает, что розовый шардоне — настоящая реликвия начала XX века. Сорт открыл ампелограф Реми Куврер-Перен еще в 1900 году на своем винограднике в Шампани. У ученого хватило интуиции, чтобы сохранить обнаруженный результат мутации в своей личной коллекции, а в 1926 году описать его в журнале Le Vigneron Champenois. Так появилось первое письменное упоминание о розовом шардоне. В 1950 году сорт попал в коллекцию Французского национального института сельскохозяйственных исследований (INRAE), где его берегли на протяжении десятилетий.

Вопреки распространенному мнению о том, что вина Шампани делаются из трех сортов винограда (шардоне, пино нуар и менье), в прославленном винодельческом регионе официально разрешены семь сортов: пино нуар, менье, шардоне, арбан, пти мелье, пино блан и пино гри.

Розовый шардоне официально стал восьмым разрешенным сортом. Указ о его легализации опубликован 31 июля 2025 года в Journal officiel de la République Française и ратифицирован 5 августа.

Софи Клэйс, эксперт по шампанскому наследию, называет розовый шардоне «символом сохранения традиций с взглядом в будущее». «Индустрия шампанского возвращает к жизни потерянный кусочек истории, добавляя биоразнообразие без риска для аутентичности», — пишет она.

абота по реабилитации этого сорта началась в 2017 году под эгидой Межпрофессиональной организации шампанского. Розовый шардоне (как, впрочем, и белый) в начале XX века часто путали с родственным сортом пино блан, но генетические тесты подтвердили: розовый шардоне — это мутация шардоне белого с почти идентичными органолептическими характеристиками. Однако у розовой разновидности чуть выше титруемая кислотность, соответственно ниже pH, что в условиях глобального потепления можно считать неоспоримым преимуществом. Эксперты считают, что розовый шардоне идеально адаптирован к потребностям производителей шампанского.

Жан-Батист Лекайон, главный винодел Louis Roederer, уже планирует посадки. По его словам, это быстрый способ повысить биоразнообразие, особенно актуальный в эпоху климатических вызовов. Хотя розовый шардоне пока редкость, его интеграция в спецификации должна породить волну смелых экспериментов.

Видео