Создатель сериала по заказу «России» - представитель старинного дворянского рода. И, наверное, вправе предъявить личный счет к «большевистскому перевороту». А еще Кончаловский - из того поколения, что первым публично заговорило о неоднозначности событий начала ХХ века. Многим памятна дискуссия интеллектуалов перестроечных времен, быстро скатившаяся сначала до либеральной трескотни, а потом и вовсе до постов малообразованных блогеров. Уж не захотел ли 88-летний мэтр своим эпическим произведением закрыть гештальт для сверстников? Но Андрей Сергеевич - еще и достойный член своей семьи, умеющей быть нужной власти. Значит, «Хроники» могли быть задуманы, например, и как визуальное сопровождение единого учебника истории.

Едва лишь платформа Start выдала первые серии, как на их автора обрушился вал критики, местами переходящей в ерничество. Его обвинили в шаржировании исторических личностей (Ленина в первую очередь, получившегося суетливым и трусоватым), в мешанине из сюжетных линий и невнятности отдельных эпизодов. В странном выборе между важнейшими событиями и связанными с ними героями, осуществленном в пользу последних (так, много экранного времени уделено Гапону, но на Кровавое воскресенье не нашлось и нескольких секунд). И даже в антисемитизме-лайт (Парвус и Троцкий говорят между собой на сленге персонажей одесских анекдотов). Кто-то вообще решил, что Кончаловский снял комикс...

А ведь в одном из интервью, предшествующих премьере, автор предупреждал, что именно на такой эффект он и рассчитывал: поначалу многое покажется зрителю непонятным, но постепенно, от серии к серии, все начнет обретать и логику, и смысл. Выходит, и однозначно отвечать на вопрос, обозначенный в заголовке, следует лишь по завершении показа. Но вот предположить, почему столь знаковый проект появился именно сейчас, уже можно.

Когда в 2017-м на экраны одновременно вышли сериалы «Троцкий» и «Демон революции», удивляться не приходилось. Столетие! А сейчас? Уже и век со дня смерти Ильича миновал, и других круглых дат не предвидится. Или это действительно попытка поставить жирную точку в затянувшемся споре? Пусть не для всех, хотя бы для поколения, которому он казался важным? Вряд ли. Кончаловский не мог не заметить, как в лихое десятилетие свободы радикально менялись взгляды многих его ровесников.

Выходит, явление «Хроник» все-таки может быть связано с запросом общества на патриотизм и на поиск универсального взгляда на прошлое? Не призваны ли они вкупе с единым школьным учебником истории закрепить в незрелых умах ту простую истину, что любая революция, всякое насильственное свержение законной власти отвратительны и ведут лишь к большой крови и глобальным бедам? Оттого и вождь показан здесь этаким мелким бесом, ради денег готовым пойти на ограбление.

В интервью Кончаловский говорит, что молодежь не знает, кто такой Ленин и Николай II, эти фигуры ей безразличны. А он хотел бы, чтобы интерес к прошлому вновь пробудился в юношах и девушках. Естественно, прошлому, увиденному его глазами. И поскольку подростки теперь легче воспринимают визуальную информацию, нежели любую другую, то «кино как коммуникативный ретранслятор информации может являться одним из главных источников сведений по истории».

С молодыми не все просто. Да, они мало что знают о былом. Однако, когда в связи со столетием революции ВЦИОМ попытался выяснить, как мы относимся к ней сегодня, оказалось, что позитивно оценивают значение Октября столько же граждан (43%), сколько и негативно. И это после лютой антикоммунистической пропаганды 1990-х! Причем доля молодых, поставивших «залпу «Авроры» плюс, была даже выше, чем у представителей среднего поколения. И хотя на конкретный вопрос: «Что бы вы стали делать, если бы Октябрьская революция происходила на ваших глазах?» - желание активно поддержать большевиков высказали лишь 15% респондентов, черт его знает, куда бы все повернулось, случись подобная напасть в реальности! Накануне известных событий партия Ленина тоже считалась малочисленной и слабой.

Впрочем, предполагать всерьез, что «Хроники» смогут оказать мало-мальски значимое влияние на юных зрителей, не приходится. Те и смотреть-то сериал, скорее всего, не будут. Коротенькие мизансцены, которыми изобилует сериал, по яркости и лаконичности ни в какое сравнение с тиктоковскими роликами не идут. Если только в школах ради него специально не организуют 16 «уроков о важном»…

Но не могли же «Хроники» быть просто художественным высказыванием? С учетом того, что пока единственный положительный герой в сериале - это неподкупный и бесстрашный полковник, специальный агент охранки, наделенный особыми полномочиями самим императором, уже сейчас можно предположить, по каким именно причинам «революция» для Кончаловского кончается со смертью Ленина. Вероятно, главным выводом проекта станет следующее: государству нужны сильные правители и верные слуги. А не разделяющих эту точку зрения надо или перевоспитывать, или уничтожать. Неслучайно же в рабочем варианте сериал назывался «Герои и выродки».