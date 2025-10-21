Бруклин Бекхэм уклонился от вопросов о документальном фильме матери Виктории Бекхэм на фоне продолжающегося конфликта в семье. Об этом сообщает Daily Mail. В то время как Виктория и ее близкие участвовали в премьере ленты в Лондоне и праздновали успех, Бруклин с женой Николой Пельтц находились в тысячи километров в Беверли-Хиллз.

На мероприятии Blue Moon Burger Bash 2.0, которое Бруклин вел вместе с Рэйчел Рэй, его спросили о документальном фильме матери, в котором он с женой снимался. Несмотря на ранее данные ответы на другие вопросы, при упоминании Виктории он быстро развернулся и ушел внутрь.

Между тем в документальной серии показаны остальные члены семьи — жена Виктории Дэвид и дети Ромео, Круз и Харпер. Считается, что семья пребывает в напряжении с Бруклином и Николь, что проявляется в их отсутствии на важных семейных событиях, включая празднование 50-летия Давида.

Виктория, выступая на премьере, поблагодарила мужа и детей, в том числе Бруклина, за поддержку, и отметила, что этот процесс помог ей лучше понять себя и принять многое эмоционально. Несмотря на сложные отношения с сыном, для Виктории вечер стал радостным событием, в котором приняли участие близкие и даже частично воссоединившиеся участницы Spice Girls.

Бруклин начал профессионально заниматься модельным бизнесом в 2014 году и появлялся в редакционных статьях и на обложках Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine и Dazed Korea. Его фотографировали Брюс Вебер, Терри Ричардсон, Дэниел Джексон и Аласдер Маклеллан.

Бекхэм был амбассадором бренда Huawei и смартфонов Honor 8 вместе со Скарлетт Йоханссон, Карли Клосс и Генри Кавиллом.[12]

В 2016 году, в возрасте 16 лет, Бруклин Бекхэм участвовал в рекламной кампании Burberry BRIT вместе с такими моделями как Бен Рис, Карвелл Кондуа, Элиза Томас, Лив Мейсон Пирсон и Мэдди Демейн. Привлечение Бекхэма к участию в кампании было встречено критикой со стороны нескольких известных фотографов. Крис Флойд назвал решение Burberry нанять Бруклина «обесцениванием фотографии» и «явным непотизмом», а модный фотограф Джон Горриган - примером «некоторой несправедливости во многих областях» индустрии.

Ранее Бруклин встречался с американской актрисой Хлоей Грейс Морец, французско-тунисской моделью-певицей Соней Бен Аммар, канадской моделью Лекси Вуд, певицей Мэдисон Бир, танцовщицей Лекси Пантерра, Лотти Мосс (сестра модели Кейт Мосс), моделью Фиби Торранс, певицей Ритой Ора и английской моделью Ханой Кросс. Он присутствовал на Национальном съезде Демократической партии 2016 года в поддержку Хиллари Клинтон вместе с Морец. После нескольких расставаний и примирений Морец подтвердила, что в 2018 году они с Бекхэмом расстались навсегда после его измены.

В январе 2020 года, Бруклин подтвердил свои отношения с американской актрисой Николой Пельтц в Instagram. 11 июля 2020 пара объявила о помолвке. Они поженились 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии (его прадедушка был евреем, а отец Пельтц - еврей).

На левой руке у него есть татуировка на иврите со строкой из Песни Песней: «Я принадлежу моей любви, а моя любовь принадлежит мне».