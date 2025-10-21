Во время последних выходов в свет звезды внимание общественности было приковано к его лицу, которое заметно изменилось. Пластические хирурги попытались объяснить это.

На днях 50-летний Брэдли Купер появился на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля, где представил свой новый фильм «Эта штука работает?». Для актера это особенный проект — он не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера. Однако внимание публики приковано было вовсе не к фильму, а к самому Куперу.

Его внешность вызвала бурные обсуждения в Сети — многие поклонники уверены, что артист заметно изменился и, возможно, прибегнул к помощи пластических хирургов. Фотографии с фестиваля моментально разошлись по соцсетям. Пользователи в комментариях отмечали, что лицо актера стало другим: черты более жесткие, мимика ограничена, а глаза будто потеряли прежнюю живость. Некоторые уверены, что причиной стали многочисленные косметические процедуры, включая инъекции ботокса и филлеров, другие подозревают более серьезное вмешательство — ринопластику, блефаропластику и пересадку волос.

«Он выглядит как стремная восковая фигура», «Господи, зачем ему столько ботокса?», «Что Брэдли Купер сделал со своим красивым лицом?», «Он что, сделал пересадку волос?!», «Не понимаю, что именно он сделал с собой, но мне абсолютно точно это не нравится», «Купер будто стал копией Чарли Шина», «Теперь он выглядит старше, а не моложе», «Совсем потерял харизму — никакой живости во взгляде», «Это лицо трудно узнать — как будто другой человек», «Раньше он был самым сексуальным мужчиной, а теперь просто набор пластики», — комментируют пользователи Сети.

Не остались в стороне и пластические хирурги. Многие специалисты внимательно изучили свежие фотографии Купера и попытались объяснить, какие именно изменения могли произойти. Доктор Риан Меркс, основатель Института Меркса, в беседе с Daily Mail отметил, что актер, вероятно, перенес подтяжку шеи или боковых границ лица. Эта процедура часто применяется для омоложения, но при этом не затрагивает центральную часть.

По его словам, именно поэтому на снимках возникает визуальный дисбаланс: четкая линия подбородка и шеи контрастирует с областью щек и скул, где процессы старения заметнее. Это и могло вызвать недоумение у публики. Меркс подчеркнул, что подобные эффекты — один из распространенных недостатков современных техник подтяжки лица: «Они часто делают акцент на латеральной диссекции, игнорируя истинную основу старения лица — центральные лицевые связки».

Хирург также предположил, что в нижнюю часть щек могли быть введены филлеры: «Вместо того чтобы омолаживать, они могут преувеличивать тяжесть или создавать карикатурное сходство, возможно, поэтому некоторые фанаты и проводят сравнения». Он также объяснил, что по-настоящему естественного результата удается добиться лишь при сохранении глубинной структуры связок лица.