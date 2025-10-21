Baltijas balss logotype
Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов
ФОТО: Youtube

Лапша быстрого приготовления повышает артериальное давление.

Диетолог Джессика Фелипе заявила, что каждому человеку необходимо полностью исключить из рациона пять продуктов. Их она назвала в беседе с изданием Terra.

«Лапша быстрого приготовления содержит большое количество натрия и консервантов, избыток которых может перегрузить почки и повышает артериальное давление», — пояснила Фелипе. Также она призвала отказаться от колбасы, поскольку этот продукт увеличивает риск развития колоректального рака.

Еще одним опасным для здоровья блюдом врач считает гамбургеры, в которых слишком много калорий, насыщенных жиров и химических добавок. Злоупотребление ими провоцирует ожирение, инсулинорезистентность и сердечно-сосудистые заболевания. В заключение Фелипе посоветовала исключить из меню жаренное на гриле мясо и газированные напитки.

Читайте нас также:
#здоровое питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 10
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 17
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 12
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 19
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 20
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Видео