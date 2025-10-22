Baltijas balss logotype
Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали

Большую угрозу для срока службы батареи несут повышенная температура и некачественные адаптеры.

Многие пользователи до сих пор уверены, что оставлять телефон на зарядке на ночь – плохая идея. Считается, что аккумулятор из-за этого быстро теряет емкость и начинает "деградировать" раньше времени. Впрочем, как отмечают эксперты CNET, вам не стоит об этом беспокоиться.

Современные смартфоны, включая iPhone, имеют умное управление зарядом, которое автоматически ограничивают подачу энергии при достижении полного заряда, предотвращая так называемый "перезаряд". То есть, когда смартфон зарядился до 100%, он либо прекращает заряд, либо переходит в так называемый режим "дозаряда".

Что на самом деле вредит батареи смартфона

Эксперты объясняют, что постоянное подключение к розетке само по себе не вредит батареи, хотя может ускорить ее износ, если телефон перегревается. Основная опасность – не в самой зарядке, а в повышенной температуре, особенно если вы играете или смотрите видео во время зарядки.

Кроме того, на срок службы аккумулятора влияет использование дешевых неоригинальных адаптеров, а также привычка разряжать батарею "в ноль". Стоит поддерживать уровень заряда аккумулятора в пределах от 20 до 80% и включать функции "умной зарядки", доступные на большинстве современных устройств.

Таким образом, часто заряжать смартфон или оставлять смартфон на зарядке на ночь не вредно – при условии, что вы используете качественное зарядное устройство и не допускаете перегрева.

#смартфоны #полезно знать
Редакция BB.LV
