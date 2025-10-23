Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе посетила культовое кабаре Crazy Horse в Париже в честь своего 45-летнего юбилея. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла на публику в ультракоротком платье, состоящем из белой мини-юбки со шлейфом и золотого корсета без бретелей. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

В качестве обуви она выбрала босоножки в тон. В свою очередь, стилисты собрали ее волосы в высокий пучок, а визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках.