55-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в коротком топе и мини-юбке.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram.

55-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в наряде, состоящем из укороченного топа и мини-юбки. При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс.

Кроме того, она надела черные перчатки без пальцев и белые кроссовки. Вдобавок знаменитость распустила волосы.