Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Французские математики доказали существование Бога 2 734

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Французские математики доказали существование Бога

Французские исследователи Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллор представили работу, в которой утверждают, что современные научные открытия подтверждают существование высшего разума. Об этом говорится в их новой книге, где авторы рассматривают взаимосвязь между наукой и религией.

Ученые проанализировали взгляды более ста известных исследователей, включая 62 лауреатов Нобелевской премии, и пришли к выводу, что Вселенная может быть результатом сознательного замысла, а не случайности.

Центральным аргументом Боннасси и Боллора стала теория Большого взрыва, описывающая появление пространства, времени и материи из "ничего" около 14 миллиардов лет назад. По их мнению, этот процесс можно рассматривать как научное подтверждение акта творения.

Авторы также ссылаются на гипотезу "тонко настроенной Вселенной": жизнь возможна только благодаря точному соответствию физических констант. Даже малейшее отклонение сделало бы существование мира невозможным, что, по их мнению, указывает на наличие интеллектуального замысла.

Кроме того, математики обращают внимание на уникальную сложность ДНК, рассматривая ее как аргумент в пользу разумного происхождения жизни. Они отмечают, что вероятность перехода от неживой материи к живой крайне мала, а структура генетического кода слишком совершенна, чтобы быть результатом случайности.

В книге также приводятся параллели между постулатами теории относительности и библейским образом света, а квантовая запутанность, по мнению ученых, свидетельствует о существовании уровня реальности за пределами классической физики.

В заключение авторы отмечают: современная наука не опровергает веру, а, напротив, открывает пространство для нового понимания идеи разумного Творца.

Читайте нас также:
#наука #религия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
9
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ФФ
    Федул Федулов
    24-го октября

    Наконец-то учёные открыли то, что люди знали много тысяч лет назад...

    11
    4
  • PR
    Papa Rimsky
    Федул Федулов
    24-го октября

    Брешут!

    3
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Советские бытовые привычки, которые удивят современных молодежь
Изображение к статье: Советские бытовые привычки, которые удивят современных молодежь
Пугачеву могут лишить пенсии и звания из-за жизни за границей
Изображение к статье: Пугачеву могут лишить пенсии и звания из-за жизни за границей
Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к новой битве после развода, — подробности
Изображение к статье: Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к новой битве после развода, — подробности
Счастливая и влюблённая: Анна Семенович улетела с женихом на море и показала жаркие фото
Изображение к статье: Анна Семенович и Денис Шреер.
Изображение к статье: Животное призывает относиться к нему шуточно. Иконка видео
Скандальный американский художник украсил огромной лягушкой центральную площадь Парижа 61
Изображение к статье: Мать Яниса Тиммы боится Анну Седокову: как семья переживает трагедию
Мать Яниса Тиммы боится Анну Седокову: как семья переживает трагедию 1 174
Изображение к статье: Звезда реалити Ким Кардашьян находится под наблюдением врачей из-за аневризмы мозга
Звезда реалити Ким Кардашьян находится под наблюдением врачей из-за аневризмы мозга 200
Изображение к статье: Глэдис Португез оказалась сильной личностью во всех смыслах. Иконка видео
Артист-каратист Ван Дамм был женат 5 раз, и 2 раза на одной 194

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 13
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 21
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 66
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 40
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
В мире
США вводят санкции против президента Колумбии 37
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 13
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео