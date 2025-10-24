Французские исследователи Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллор представили работу, в которой утверждают, что современные научные открытия подтверждают существование высшего разума. Об этом говорится в их новой книге, где авторы рассматривают взаимосвязь между наукой и религией.

Ученые проанализировали взгляды более ста известных исследователей, включая 62 лауреатов Нобелевской премии, и пришли к выводу, что Вселенная может быть результатом сознательного замысла, а не случайности.

Центральным аргументом Боннасси и Боллора стала теория Большого взрыва, описывающая появление пространства, времени и материи из "ничего" около 14 миллиардов лет назад. По их мнению, этот процесс можно рассматривать как научное подтверждение акта творения.

Авторы также ссылаются на гипотезу "тонко настроенной Вселенной": жизнь возможна только благодаря точному соответствию физических констант. Даже малейшее отклонение сделало бы существование мира невозможным, что, по их мнению, указывает на наличие интеллектуального замысла.

Кроме того, математики обращают внимание на уникальную сложность ДНК, рассматривая ее как аргумент в пользу разумного происхождения жизни. Они отмечают, что вероятность перехода от неживой материи к живой крайне мала, а структура генетического кода слишком совершенна, чтобы быть результатом случайности.

В книге также приводятся параллели между постулатами теории относительности и библейским образом света, а квантовая запутанность, по мнению ученых, свидетельствует о существовании уровня реальности за пределами классической физики.

В заключение авторы отмечают: современная наука не опровергает веру, а, напротив, открывает пространство для нового понимания идеи разумного Творца.