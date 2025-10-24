Паулина Андреева, которая ранее удалила из инстаграма* все упоминания о Фёдоре Бондарчуке после разрыва с ним, впервые вновь опубликовала его фото — на фоне слухов о воссоединении пары. В сети также обсуждают кольцо, с которым 37-летняя актриса на днях вышла в свет.

В своих сторис Андреева сообщила о том, что киношкола 58-летнего Бондарчука проводит день открытых дверей, приложив снимок с ним. "Альма-матер", — написала Паулина, добавив эмодзи в виде сердца (она окончила сценарное отделение этой школы).

При этом в сети также обсуждают недавний выход в свет Андреевой. На премьере фильма "Алиса в Стране чудес" актриса появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки. В соцсетях быстро установили, что это подарок Бондарчука: украшение с крупным камнем Паулина получила от режиссёра ещё в 2017 году. На фоне всего этого поклонники пары вновь заговорили об их примирении.

Минувшей весной Паулина Андреева сообщила, что они с Фёдором Бондарчуком разводятся после девяти лет совместной жизни. У пары есть четырёхлетний сын Иван. Говорили, что причиной их расставания были измены режиссёра, однако в окружении пары это отрицают. Более того, близкие к ним источники рассказали СМИ, что режиссёр пытается вернуть жену. Недавно Паулина дала редкое интервью, в котором заявила, что ей "была необходима пауза". Признание актриса сделала на фоне слухов о том, что супруги передумали разводиться и якобы уже съехались вновь.