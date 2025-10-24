Сейчас в доме мадам Бардо, в окружении заботы и внимания идет процесс восстановления.

Месяц назад 91-летняя французская кинозвезда Брижит Бардо перенесла серьезную операцию. В ее возрасте любое хирургическое вмешательство грозит непредсказуемыми последствиями.

Когда актриса почувствовала себя плохо, четвертый муж Бардо - Бернар д’Ормаль вызвал скорую, и ее доставили из Сен-Тропе в Тулон. Но сейчас актриса уже дома, где в окружении заботы и внимания идет процесс восстановления.

Сейчас у Брижит все хорошо, - уверяет Бернар.

Впервые за последние годы Бардо испытала проблемы со здоровьем летом 2023 года, когда из-за аномальной жары на Лазурке у нее возникли перебои с дыханием. К счастью, сознания она не теряла, с одышкой справились с помощью медикаментов.

Некоторое время назад актрису обвинили в расизме и оштрафовали на 20 тысяч евро. И все из-за коз. Страстная защитница животных опубликовала открытое письмо префекту острова Амори де Сен-Кантен в Индийском океане с просьбой не отрубать им головы. Бардо обозвала местных жителей «туземцами с дикими генами», обвинив их в варварских традициях и каннибализме.

Самые воинственные дикари пообещали расправиться с красавицей, а более дрессированные подали в суд. Французская пресса напомнила, что за расистские высказывания артистке влетело уже в шестой раз. Например, в 2011-м Брижит оштрафовали на $15 000. А в 2008-м арестовали на два месяца за критику мусульман.