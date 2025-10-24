Документальный фильм «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» выйдет на большие экраны Украины 6 ноября. «Мама, частично посмотрев фильм, сказала: «Славик, я не знала всего этого», – говорит музыкант Святослав Вакарчук о документальной ленте «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма».

«Прежде всего — и, пожалуй, это самое главное — мы действительно преследуем важную общественную цель: помогаем Вооруженным силам Украины давать отпор российской агрессии. И очень важно, что к этому привлечены тысячи, десятки тысяч людей. Во-вторых, мы хотим показать, что Украина, несмотря на сложные условия, продолжает жить. Это иногда трудно объяснить иностранцам — например, немцам — потому что для них непривычен такой контраст между войной и фестивалем«, говорит 50-летний музыкант.

Фильм об «Океане Эльзы», самой известной рок-группе Украины, выйдет в кинопрокат 6 ноября 2025 года. В его основе – архивные материалы и интервью с участниками группы.

Фильм является первым документальным проектом Sweet.TV из линейки оригинального контента и создан вместе с командой «Океана Эльзы» для национального кинопроката. За производство отвечала студия KNIFE! Films, известная по ленте «Яремчук: Несравненный мир красоты», который вышел в 2024-м и побил рекорд, став самым кассовым документальным фильмом в истории украинского проката, а также по сериалам «Эпизоды» и «Вспышка».

Официальная премьера в украинских кинотеатрах состоится осенью — 6 ноября 2025 года. Украинский дистрибьютор: Kinomania Film Distribution.

Добавим, что еще в апреле на официальном Instagram группы фанов пригласили присылать личные видео и фото с выступлений группы 1994–2015 годов. В частности фестиваля «Альтернатива» (1995, Львов), «Таврийские Игры» (1996, 1998, 2005), большого концерта «Два с половиной» (Львов, 1997), тура «Суперсимметрия» (2003-2004) и первого концерта на НСК Олимпийский (2014).