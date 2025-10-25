У телеведущей напряженные отношения с единственной дочкой — увидев ее среди репортеров, она не смогла удержаться от язвительной реплики.

История отношения Даны Борисовой с дочкой Полины Аксеновой похожа на американские горки — то ведущая признается наследнице в любви, оплачивает ей пластические операции и говорит о том, что всегда ее поддержит, то уходит в совершенно противоположную сторону. Так, недавно стало известно, что Дана разругалась с Полиной и выгнала ее из дома. 18-летняя девушка не стала страдать из-за проблем в отношениях с мамой и решила начать самостоятельную жизнь. Сейчас она живет со своим 35-летним возлюбленным и уже устроилась на первую работу — она теперь корреспондент Super.ru.

Недавно мать и дочь встретились на премьере шоу «Форт. Возвращение легенды», где Полина попыталась взять интервью у мамы. Однако Борисова высмеяла дочь и заявила, что об эксклюзиве не может быть и речи, как и о примирении, интервью — в порядке общей очереди и то не точно.

«Не хочу мириться с дочерью, пока не готова, пока думаю. Должно пройти время. Ты теперь толкаешься в толпе я смотрю. Ну на эксклюзив можешь не рассчитывать», — съязвила Дана.

Она говорит, что последнее время между ней и дочерью все было уж слишком напряженно и они больно друг друга ранили. Извинений она от дочери не ждет, просто пока не хочет мириться с наследницей. «Когда-то это произойдет, но пока без особого желания», — отмечает ведущая.

По словам Даны, по дочери она не скучает, тем более Полина живет рядом — буквально в соседнем дворе. До этой премьеры они не виделись месяц. Несмотря на резкие слова в адрес дочери, уже спустя мгновение Борисова отвечала на вопрос Полины о том, как она относится к ее бойфренду Артуру Якобсону.

«К престарелому бойфренду-миллионеру? Ну не знаю, я посмотрела шоу… Он очень волновался. А так, конечно, совет да любовь, моя дорогая», — заключила Дана. В отношения дочки она не верит — ее смущает, что Полина познакомилась с Артуром в день своего совершеннолетия, а уже спустя две недели переехала к нему жить. Но если все-таки свадьба состоится — обязательно придет.