Джулию Робертс даже за 20 000 000 долларов не уговорили целоваться с Тимоти Шаламе 0 355

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот мистер считается главным героем-любовником Голливуда.

Этот мистер считается главным героем-любовником Голливуда.

"Красотку" смутила 28-летняя разница в возрасте.

57-летняя Джулия Робертс не рискнула сниматься в роли горячей пассии героя 29-летнего Тимоти Шаламе («Дюна»).

25 декабря 2025 года в мире на экраны выйдет спортивная драма о феноменальном игроке в пинг-понг «Марти Великолепный». Главную мужскую роль сыграл Тимоти Шаламе, женскую - 53-летняя Гвинет Пэлтроу. Хотя и Тимоти, и продюсеры хотели видеть Джулию Робертс. Шаламе много раз звонил ей, пытаясь уговорить. Делал все более заманчивые предложения - сулил гонорар до $20 000 000, но Джулию смущала 28-летняя разница в возрасте между ней и ее «экранным любовником», и она не рискнула принять предложение.

А вот 53-летняя Гвинет Пэлтроу неожиданно согласилась. Удивительно, если учесть, что на большом экране актриса не появлялась с 2019 года, сыграв в супергеройском фильме «Мстители: Финал». А еще в сериале «Политика». Все внимание Гвинет уделяла своей компании по производству продукции для здорового образа жизни Goop. Уговорила ее возобновить карьеру 20-летняя дочь Эмма - большая поклонница Тимоти Шаламе.

Главный герой нового фильма Марти Рейсман – легендарный американский игрок в настольный теннис, прошедший яркий путь от любителя до профессионала. Взяв ракетку в раннем возрасте, он быстро стал заметной фигурой в спорте, выделяясь своей потрясающей искрометной игрой и уникальными навыками. Один за другим он покорял национальные и международные турниры по настольному теннису, завоевав в итоге более двух десятков наград. Даже в 67 лет он смог удивить спортивный олимп, став самым возрастным победителем национального турнира.

