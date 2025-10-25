Baltijas balss logotype
Мать Яниса Тиммы боится Анну Седокову: как семья переживает трагедию 1 277

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мать Яниса Тиммы боится Анну Седокову: как семья переживает трагедию

Смерть баскетболиста Яниса Тиммы оставила глубокий след в семье спортсмена. Мать Яниса, Аусма Тимма, до сих пор находится в подавленном состоянии и испытывает страх перед певицей Анной Седокову, которая, по мнению семьи, сыграла трагическую роль в судьбе сына.

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова рассказала, что следствие по делу о смерти Яниса близится к завершению: проведена психолого-психиатрическая экспертиза и собрана доказательная база. Финальное решение по делу ожидается к Новому году.

«Аусма очень плохо себя чувствует. Она постоянно плачет и очень боится Анну Седокову. Для них Седокова — недосягаемая звезда, которая сгубила их сына», — отметила Гаврилова в интервью Super.

Юристы семьи также ожидают официальный ответ из США о полномочиях нотариуса, который заверил брачный договор Анны Седокову и Яниса Тиммы. Этот документ может повлиять на юридическую оценку обстоятельств их брака.

Сын Яниса от первого брака, Кристиан, тяжело переживает потерю отца и решил продолжить его путь, начав заниматься баскетболом.

Ранее Анну Седокову заметили в компании загадочного спутника, что вызвало слухи о новом романе артистки.

Источник: whoopee

#анна седокова #янис тимма
