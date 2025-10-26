Недавно 60-летие отметил актёр Дмитрий Иосифов, который известен отечественному зрителю по роли Буратино в культовом фильме «Приключения Буратино». Как он живёт и как сложилась судьба других детей-актёров?

Дмитрий Иосифов родился 22 октября 1965 года в Минске, в семье, которая никак не была связана с творческой деятельностью: отец работал инженером в машиностроении, мать — биологом.

Сам будущий актёр на начальном этапе не стремился к творческой карьере — на экран его привёл спорт. Он занимался фигурным катанием, и именно на катке его заметил ассистент режиссёра студии «Беларусьфильм», предложил попробовать себя в новом качестве и сняться в «Приключениях Буратино».

Одной из ключевых вех в жизни Димы Иосифова стала роль в культовом фильме «Приключения Буратино» 1975 года. Изначально мальчик пробовался на роль Арлекино, но съёмочная группа долго не могла найти подходящего исполнителя Буратино, и тогда Диме предложили попробовать себя на главную роль, которую он исполнил блестяще.

Как вспоминал в дальнейшем сам актёр, первое знакомство со съёмочным процессом не вызывало у него восторга: он даже попросил бабушку, с которой пришёл на пробу, сказать, что у него болит живот, чтобы не участвовать в съёмках.

После выхода фильма Иосифов стал настоящей звездой. Искренний образ и живая игра мальчишки полюбились кинозрителям. Роль Буратино дала ему не только всесоюзную известность, но и открыла двери в мир кинематографа: предложения о съёмках последовали одно за другим, и Дмитрий был вынужден завязать с фигурным катанием и посвятить свободное время работе на экране.

В подростковом возрасте он продолжал сниматься: в 1977 году актёр сыграл Волчонка в картине «Про Красную Шапочку», в 1979 году — хулигана в фильме «Капитан Сорви-Голова». Далее последовали роли в фильмах «Проданные смех», «Крупный разговор», «Как я был вундеркиндом».

Окончив школу, Иосифов задумывался о поступлении в технический вуз, но в итоге всё же стал студентом Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) на курсе режиссёра и актёра Алексея Баталова. По окончании обучения устроился в Минский театр-студию киноактёра и продолжал сниматься в кино. Но все эти роли были второстепенными, поэтому тот успех, который принесла ему роль Буратино, остался в прошлом.

Дмитрий переключился на режиссуру и рекламу. В середине 1990-х он поступил в режис­сёрскую мастерскую Белорусской академии искусств, затем снял около 40 рекламных роликов.

Позже Дмитрий переехал в Москву, где занялся проектами в качестве режиссёра: участвовал в съёмках реалити-шоу, а также снимал полнометражные фильмы. В частности, в 2002 году он стал одним из режиссёров второго сезона шоу «Последний герой». Также именно он снимал такие фильмы, как «Лето волков», второй и третий сезоны сериала «Екатерина», «Елизавета», «Любовь Советского Союза» и другие. Также в этот период продолжал сниматься в эпизодических ролях.

Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины, родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Её отец был руководителем управления документальных фильмов при Госкино СССР, а мать работала диспетчером в аэропорту Внуково. Семья дала ей хорошую стартовую площадку для знакомства с киносредой.

Неудивительно, что с раннего детства Татьяна проявляла склонность к творчеству: она участвовала в школьных постановках, легко сходилась с аудиторией, обладала сценической лёгкостью.

Роль Мальвины, «куклы с голубыми волосами», дала Проценко всесоюзную популярность: её начали узнавать на улице, ей писали письма с признаниями в любви со всей страны. Однако эта слава имела двойственный характер: с одной стороны — популярность, с другой — нагрузка, особенно для ребёнка, которому пришлось сталкиваться с вниманием публики.

Для Татьяны эта роль стала не просто появлением на экране, а серьёзным испытанием. Но она справилась и запомнилась зрителям. Роль Мальвины оказалась настолько сильной, что на многие годы определила образ актрисы. Это, с одной стороны, дарило постоянное внимание и любовь публики, с другой — она стала заложницей Мальвины, поскольку именно с ней она ассоциировалась, даже повзрослев, что создавало сложности с восприятием её как серьёзной актрисы или как человека вне роли.

После триумфа в «Приключениях Буратино» Проценко не пошла по пути активной актёрской карьеры, она окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. По окончании вуза она занималась компьютерным дизайном, редакторской работой: работала макетчиком, дизайнером спортивной атрибутики. Она проживала относительно спокойную жизнь, посвящая себя работе и семье, женщина дважды была замужем и родила сына и дочь.

Роль Пьеро в «Приключениях Буратино» сыграл Роман Столкарц. Он родился в 1965 году под Минском в семье врачей, но с раннего детства проявлял творческие наклонности: участвовал в художественной самодеятельности школы, любил музыку и сцену. Родители, как можно судить по поздним интервью актёра, поддерживали склонности сына, но хотели, чтобы он стремился к получению «солидного» образования. В 1975 году 10-летний мальчик исполнил роль Пьеро, влюблённого в Мальвину. После такого успеха он мог рассчитывать на съёмки и в других картинах, но по иронии судьбы роль Пьеро стала единственной для Романа.

После окончания школы Роман поступил в Минский медицинский институт на педиатра. Там он активно участвовал в художественной жизни: организовывал мероприятия, выступал на сцене. Казалось бы, во время обучения в вузе перед Романом стоял выбор — актёрская деятельность или медицина. В 1989 году он окончил мединститут и сделал, как может показаться многим, неожиданный выбор — переехал в Израиль. С тех пор Столкарц живёт там, по-прежнему работает врачом-педиатром и уже успел основать две собственные клиники.

Роль пуделя Артемона в экранизации сказки о Буратино сыграл Томас Аугустинас. Он родился в 1967 году в Вильнюсе. Съёмочная группа «Приключений Буратино» разглядела его среди сотни мальчишек, хотя Томас до этого не проявлял интереса к искусству и был капитаном баскетбольной команды, но ради интереса решил посетить кинопробы, и мама, настаивавшая на получении «серьёзной» профессии, согласилась отпустить сына в Минск.

Томас честно всё отрабатывал, хотя сниматься в мохнатом костюме было довольно сложно. К тому же он был влюблён в Таню Проценко — Мальвину, даже носил ей цветы, но девочка не ответила на симпатию, ей нравился исполнитель роли Пьеро Роман Столкарц. Позже Татьяна признавалась, что была по-детски обижена на Томаса, так как думала, что Артемона будет играть настоящая собака, а не мальчик.

«Приключения Буратино» остались единственным проектом Аугустинаса — к актёрству он, по собственному признанию, резко остыл. В 1985 году его семья эмигрировала в Канаду. Там Томас окончил бизнес‑школу Concordia University, где защитил исследование на тему децентрализации компаний и стал почётным членом совета факультета коммерции. В начале 1990‑х он вернулся в Россию уже как менеджер корпораций, открывавших филиалы на постсоветском рынке. Позже Аугустинас основал собственную консалтинговую фирму, которая обслуживает энергетические и логистические стартапы в Канаде и США.

Томасу не раз предлагали принять участие в ностальгических программах, посвящённых «Приключениям Буратино», но он всякий раз отклонял предложения, говоря, что Артемон должен остаться в детстве, из опасений, что все будут говорить только о его единственной роли, а не о взрослой жизни. Но Аугустинас ежегодно делает пожертвования в фонд поддержки молодых актёров Белорусской академии искусств, как своеобразный реверанс в сторону легендарной картины, давшей ему старт.