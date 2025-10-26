37-летняя британская поп-звезда Тулиса (Тула Контоставлос) тайно встречается с Максимилианом Уайтом. Ради него она отказалась от целибата.

В 2012 году бывший бойфренд Тулисы - Джастин Эдвардс разместил в интернете интимное видео с ее участием. Бедняжка подала в суд, но добилась лишь извинений - тогда в Британии не существовало иного наказания за «порно из мести». Это нанесло девушке такой сильный психологический удар, что она до сих пор испытывает проблемы в общении с мужчинами. Вот и в августе в телешоу «Я знаменитость» она призналась, что придерживается целибата. Тем более неожиданным стал ее начавшийся роман с Максимилианом Уайтом.

Я нашла любовь, и у нас образовалась с Максом не только эмоциональная, но и физическая связь, - довольна Тулиса.

Уайт - жених хоть куда. На выращивании медицинской марихуаны он сколотил огромное состояние. Купил кое-что по мелочи - звукозаписывающую компанию и паб в Портимане. Там же, в Португалии, у Максимилиана крупнейшая в Европе плантация по выращиванию марихуаны. Туда первым делом он и свозил любимую на отдых.

Уайт обращается с Тулисой как с принцессой, - пишет The Sun.

Тула Паулина «Тулиса» Контоставлос (род. 13 июля 1988, Лондон) — британская певица, участница хип-хоп-группы N-Dubz. Известна как судья 8-го и 9-го сезонов британского шоу талантов The X Factor, на котором она победила со своей подопечной группой Little Mix. 26 ноября 2012 года вышел её дебютный альбом The Female Boss, достигнувший в британском чарте UK Albums Chart 35-го места.