Токсичная компетентность — это состояние, когда человек настолько уверен в своих навыках, что перестает делегировать, сомневаться и слушать других. Он делает все сам, потому что считает, что никто не справится так же хорошо. На первый взгляд — идеальный сотрудник или начальник: инициативный, ответственный, надежный. Но такие лидеры чаще всего доводят себя и команду до выгорания.
Синдром "я все сделаю сам"
Он формируется у тех, кто привык "спасать" проекты и исправлять чужие ошибки. Со временем это превращается в стратегию выживания: если ты не работаешь постоянно, значит, держать систему некому.
В итоге руководитель делает все правильно, но команда устает и становится зависимой, а он теряет энергию, уважение коллег и способность учиться новому.
Признаки токсичной компетентности
- Отказ от делегирования: "Проще сделать самому".
- Недоверие к чужим решениям: исправляет даже правильно выполненное.
- Рабочий культ держаться изо всех сил: не признает усталости и слабости.
- Критика под видом заботы: демотивирует команду.
- Непереносимость чужой некомпетентности: любая ошибка воспринимается лично.
Почему это опасно для мужчин-руководителей
Лидерство требует создавать условия, а не тянуть все на себе. Токсичная компетентность делает мужчину одиночным бойцом, который выигрывает сражения, но теряет доверие команды и способность вдохновлять.
Вечное желание спасти всех — скрытая форма контроля. Команда перестает развиваться, а лидер оказывается в ловушке собственного перфекционизма.
Как распознать синдром у себя
- Раздражение, когда кто-то делает что-то иначе.
- Редко довольны результатом.
- Не отдыхаете, даже в отпуске держите контроль.
- Команда пассивна, а все задачи на вас.
Если совпадают три пункта и более — возможно, вы устали не от работы, а от отсутствия доверия.
Как избавиться от токсичной компетентности
- Начните с микроделегирования — передавайте небольшие задачи без контроля.
- Замените контроль на наставничество: "Как ты это видишь?"
- Перестаньте быть героем — лидерство не в том, чтобы тянуть все на себе.
- Спрашивайте себя: "Если я уйду в отпуск на месяц, все рухнет?"
Главный парадокс компетентности
Чем больше вы умеете, тем выше риск застрять в уме. Настоящее лидерство — уметь доверять, обучать и давать пространство. Сила мужчины иногда в том, чтобы позволить миру двигаться без него.
Источник: Клео
