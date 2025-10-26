Baltijas balss logotype
Когда умение все решать мешает быть лидером: токсичная компетентность 0 113

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда умение все решать мешает быть лидером: токсичная компетентность

Токсичная компетентность — это состояние, когда человек настолько уверен в своих навыках, что перестает делегировать, сомневаться и слушать других. Он делает все сам, потому что считает, что никто не справится так же хорошо. На первый взгляд — идеальный сотрудник или начальник: инициативный, ответственный, надежный. Но такие лидеры чаще всего доводят себя и команду до выгорания.

Синдром "я все сделаю сам"

Он формируется у тех, кто привык "спасать" проекты и исправлять чужие ошибки. Со временем это превращается в стратегию выживания: если ты не работаешь постоянно, значит, держать систему некому.

В итоге руководитель делает все правильно, но команда устает и становится зависимой, а он теряет энергию, уважение коллег и способность учиться новому.

Признаки токсичной компетентности

  • Отказ от делегирования: "Проще сделать самому".
  • Недоверие к чужим решениям: исправляет даже правильно выполненное.
  • Рабочий культ держаться изо всех сил: не признает усталости и слабости.
  • Критика под видом заботы: демотивирует команду.
  • Непереносимость чужой некомпетентности: любая ошибка воспринимается лично.

Почему это опасно для мужчин-руководителей

Лидерство требует создавать условия, а не тянуть все на себе. Токсичная компетентность делает мужчину одиночным бойцом, который выигрывает сражения, но теряет доверие команды и способность вдохновлять.

Вечное желание спасти всех — скрытая форма контроля. Команда перестает развиваться, а лидер оказывается в ловушке собственного перфекционизма.

Как распознать синдром у себя

  • Раздражение, когда кто-то делает что-то иначе.
  • Редко довольны результатом.
  • Не отдыхаете, даже в отпуске держите контроль.
  • Команда пассивна, а все задачи на вас.

Если совпадают три пункта и более — возможно, вы устали не от работы, а от отсутствия доверия.

Как избавиться от токсичной компетентности

  • Начните с микроделегирования — передавайте небольшие задачи без контроля.
  • Замените контроль на наставничество: "Как ты это видишь?"
  • Перестаньте быть героем — лидерство не в том, чтобы тянуть все на себе.
  • Спрашивайте себя: "Если я уйду в отпуск на месяц, все рухнет?"

Главный парадокс компетентности

Чем больше вы умеете, тем выше риск застрять в уме. Настоящее лидерство — уметь доверять, обучать и давать пространство. Сила мужчины иногда в том, чтобы позволить миру двигаться без него.

Источник: Клео

