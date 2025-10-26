Baltijas balss logotype
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес.

Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес.

Скоро знаменитому артисту стукнет уже 80 лет.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов прокомментировал сообщения о смерти брата — Юрия Лукачера. По данным СМИ, Юрия Лукачера не стало два года назад, его последние дни прошли «в нищете и одиночестве». «Знаете что? Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил. Ну Царствие Небесное ему», — заявил Хазанов.

Ранее Геннадий Хазанов отреагировал на новости о том, что он продает свою недвижимость в России. Актер не стал опровергать появившуюся в СМИ информацию. «Я не даю никаких комментариев по этому поводу, просто не считаю нужным», — заявил Хазанов в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что актер Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей (свыше 7 миллионов евро).

Объекты, о которых идет речь, располагаются в Москве и области. Это квартира площадью 246 квадратов на улице Малая Молчановка на Арбате за 237 миллионов, квартира в 255 квадратов на улице Спиридоновка в Пресненском районе за 232 миллиона, трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 квадратов в ДПК имени 5 Декабря 1936 года в селе Дубки Одинцовского городского округа за 112 миллионов, квартира в 114 квадратов на улице Серафимовича в Якиманке за 102 миллиона и квартира с кладовой в 112 квадратов в поселке Сосны Одинцовского городского округа за 23 миллиона.

У Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира площадью 39 квадратов на улице Люсиновской в Замоскворечье за 21 миллион рублей. При этом актер по-прежнему владеет двумя бизнесами в стране и занимает должность художественного руководителя Московского театра эстрады.

Ранее сообщалось, что Хазанов и еще несколько российских звезд не могут продать недвижимость в Латвии из-за санкций.

Оставить комментарий

