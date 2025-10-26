Baltijas balss logotype
Названы полезные для здоровья мозга фильмы 0 303

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы полезные для здоровья мозга фильмы
ФОТО: Unsplash

Просмотр фильмов ужасов временно снижает симптомы депрессии.

Просмотр фильмов ужасов и другие контролируемые пугающие впечатления способны на короткое время изменить активность мозговых сетей, связанных с депрессией. Об этом сообщили исследователи из университетов Нинся и Шаньдун, опубликовавшие работу в журнале Psychology Research and Behavior Management (PRBM).

Ученые обнаружили, что у людей с легкой и умеренной депрессией после пережитого страха снижается гиперактивная связь между зонами мозга, отвечающими за саморефлексию и восприятие значимых стимулов. Этот эффект, наблюдаемый с помощью МРТ, делает мозговую активность временно более похожей на здоровую и сопровождается улучшением настроения.

В исследовании участвовали сотни добровольцев: одни проходили через «дом с привидениями», другие смотрели фрагменты фильмов ужасов. Оказалось, что умеренно депрессивные участники получали наибольшее удовольствие при более сильном страхе — возможно, потому что такой эмоциональный всплеск помогал отвлечь внимание от навязчивых мыслей.

Авторы отмечают, что эффект носит временный характер, однако результаты открывают новое направление исследований — использование контролируемого страха как способа кратковременного снятия симптомов депрессии и восстановления эмоциональной регуляции.

#кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
