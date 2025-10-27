Успех Надежды Кадышевой (66) в 2025 году неоспорим. Но вряд ли кто-то мог подумать, что исполнительница станет в итоге одной из самых дорогостоящих российских звезд.

Хотя до начала зимы еще больше месяца, планировать новогодние огоньки уже начали. Для наших артистов начинается тот самый приятный период, когда можно хорошо заработать. Уже с 1 ноября стоимость бронирования определенных певцов станет выше. В список востребованных артистов, разумеется, вошла Надежда Кадышева.

И если в прошлом году Надежда Никитична выступала в эфире «России», то на этот раз она будет блистать на новогоднем шоу Первого канала. Не забывает звезда и про частные концерты.

«Если решите заказать Кадышеву на декабрьский корпоратив — готовьте от 12 (в первой половине месяца) до 15 миллионов рублей (120-150 тысяч евро). На новогоднюю ночь частные заказы не берет. Сейчас одна из московских площадок уговаривает спеть Надежду Никитичну в ночь с 31 декабря на 1 января — ждем информацию», — отмечает источник.

Также в середине декабря Кадышева выступит на ЦСКА Арене в Москве. Известно, что ее средний гонорар за концерт в столице — 50 миллионов рублей (500 000 евро). Разумеется, артистка не упускает возможности заработать на нынешней популярности.

Поговаривают, что Надежда Кадышева по части запросов переплюнула Филиппа Киркорова. Пару лет назад сложно было представить, что «плывущий веночек» Надежды Никитичны народ оценит выше, чем хиты поп-короля отечественной эстрады. Однако с цифрами не поспоришь. Гонорар артиста на новогодние корпоративы составляет 10 миллионов рублей, что, как минимум, на пару миллионов меньше, чем у Кадышевой.

А что же другие артисты, выступления которых успели завируситься в Сети? Татьяна Буланова хоть и была какое-то время в центре внимания, тягаться с Надеждой Никитичной не может. Прийти на чью-то вечеринку артистка согласится за два с половиной миллиона рублей. А вот гонорар Булановой за новогоднюю ночь составит пять миллионов рублей — много, но значительно уступает расценкам и Киркорова, и Кадышевой.