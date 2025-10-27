Baltijas balss logotype
Молния поразила двух делавших фотографии мужчин 0 202

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молния поразила двух делавших фотографии мужчин
ФОТО: Global Look Press

Двое туристов попали под удар молнии на пике Хамфрис в США.

Двое туристов поднялись на вершину горы в США и попали под удар молнии. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

21 октября незнакомые друг с другом мужчины, один из которых житель Канады, оказались на пике Хамфрис, штат Аризона. Они решили сделать памятные снимки во время начинающейся грозы. В итоге фотографировавшихся путешественников поразила молния.

Пострадавшие остались в сознании и сами обратились в службу спасения. Спасатели не смогли задействовать авиацию из-за непогоды и отправились на тропу на внедорожниках. Один турист оказался обездвижен, его транспортировали в машину на носилках. Затем путешественников госпитализировали в местную больницу. Уточняется, что в Соединенных Штатах каждый год молния лишает жизни около 20 человек.

#чп
Оставить комментарий

