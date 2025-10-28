Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бьёрн Андресен — человек, ставший пленником собственной красоты 0 530

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бьёрн Андресен — человек, ставший пленником собственной красоты

Его называли «самым красивым мальчиком в мире» и боготворили в Японии, но за ослепительной внешностью скрывалась трагическая судьба человека, не сумевшего справиться со славой, навалившейся в юности. Бьёрн Андресен скончался 25 октября 2025 года в возрасте 70 лет. Его жизнь стала примером того, как слава, пришедшая слишком рано, может стать бременем.

Кто такой Бьёрн Андресен

Бьёрн Андресен — шведский актёр и музыкант, которого мир запомнил как «самого красивого мальчика в мире». Его необычная внешность — высокий, хрупкий, с мягкими чертами лица и светлыми волосами — стала образцом мужской красоты не только в Европе, но и в Японии, где именно он вдохновил целое поколение художников манги и аниме.

Детство и путь к славе

Жизнь будущей звезды началась непросто. Отца он никогда не знал, а мать покончила с собой, когда мальчику было десять лет. Воспитанием занялись бабушка и дедушка, а детство прошло в школе-интернате. Бабушка настойчиво подталкивала внука к актёрской карьере — мечтала, чтобы он стал знаменитым.

Природная привлекательность быстро открыла Бьёрну двери в кино. Но настоящий успех пришёл в 1971 году, когда итальянский режиссёр Лукино Висконти выбрал его для фильма «Смерть в Венеции», называя «самым красивым мальчиком в мире».

smert-v-venecmm.jpg

Японское обожание и культ «Бисёнэн»

После выхода фильма Бьёрн стал невероятно популярен в Японии. Его образ идеально вписался в эстетику «бисёнэн» — утончённого, красивого юноши, ставшего символом целого направления в японской культуре.

Лицо Андресена стало прототипом для множества персонажей манги и аниме, включая героев работ Хаяо Миядзаки. Его черты — мягкость, загадочность, лёгкая меланхолия — стали эталоном красоты для многих художников.

Цена славы

Однако за внешним блеском скрывалась личная трагедия. Сам Андресен позже говорил: «Фильм Висконти испортил мне жизнь». В Японии он подвергался давлению, его заставляли участвовать в публичных мероприятиях, принимать таблетки, чтобы выдержать бешеный график.

Он также вспоминал, что чувствовал дискомфорт от сексуализированного отношения режиссёра и общественности к своему образу. Позже он признавался: «Когда я смотрю фильм сейчас, понимаю, как этот человек сексуализировал меня».

Чтобы избавиться от навязанных стереотипов, Андресен избегал ролей, подчеркивающих его внешность или намекающих на гомоэротические темы.

004-nejkrasnejsi-chlapec.jpg

Поздние годы и трагедия семьи

Бьёрн жил в Стокгольме, занимался музыкой и иногда снимался в кино. Его личная жизнь была непростой. От брака с Сюзанной Роман у него родилась дочь Робин, но сын Элвин умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти. Эта утрата привела актёра к глубокой депрессии, из которой он так и не смог полностью выйти.

В 2021 году вышел документальный фильм о его судьбе, показавший обратную сторону культа «самого красивого мальчика в мире» — историю человека, который никогда не хотел быть иконой.

Источник: tsn

Читайте нас также:
#звезды #память
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Певица демонстрирует отличную форму. Иконка видео
Изображение к статье: Деградация мозга: 2 ранних признака, которые мы не связываем со старением
Изображение к статье: Николь Кидман блистает на Vogue World — первое появление после развода
Изображение к статье: «Жив, курилка»: «ультрамутант» коронавируса снова распространяется — чем это грозит миру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео