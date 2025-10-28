Его называли «самым красивым мальчиком в мире» и боготворили в Японии, но за ослепительной внешностью скрывалась трагическая судьба человека, не сумевшего справиться со славой, навалившейся в юности. Бьёрн Андресен скончался 25 октября 2025 года в возрасте 70 лет. Его жизнь стала примером того, как слава, пришедшая слишком рано, может стать бременем.

Кто такой Бьёрн Андресен

Бьёрн Андресен — шведский актёр и музыкант, которого мир запомнил как «самого красивого мальчика в мире». Его необычная внешность — высокий, хрупкий, с мягкими чертами лица и светлыми волосами — стала образцом мужской красоты не только в Европе, но и в Японии, где именно он вдохновил целое поколение художников манги и аниме.

Детство и путь к славе

Жизнь будущей звезды началась непросто. Отца он никогда не знал, а мать покончила с собой, когда мальчику было десять лет. Воспитанием занялись бабушка и дедушка, а детство прошло в школе-интернате. Бабушка настойчиво подталкивала внука к актёрской карьере — мечтала, чтобы он стал знаменитым.

Природная привлекательность быстро открыла Бьёрну двери в кино. Но настоящий успех пришёл в 1971 году, когда итальянский режиссёр Лукино Висконти выбрал его для фильма «Смерть в Венеции», называя «самым красивым мальчиком в мире».

Японское обожание и культ «Бисёнэн»

После выхода фильма Бьёрн стал невероятно популярен в Японии. Его образ идеально вписался в эстетику «бисёнэн» — утончённого, красивого юноши, ставшего символом целого направления в японской культуре.

Лицо Андресена стало прототипом для множества персонажей манги и аниме, включая героев работ Хаяо Миядзаки. Его черты — мягкость, загадочность, лёгкая меланхолия — стали эталоном красоты для многих художников.

Цена славы

Однако за внешним блеском скрывалась личная трагедия. Сам Андресен позже говорил: «Фильм Висконти испортил мне жизнь». В Японии он подвергался давлению, его заставляли участвовать в публичных мероприятиях, принимать таблетки, чтобы выдержать бешеный график.

Он также вспоминал, что чувствовал дискомфорт от сексуализированного отношения режиссёра и общественности к своему образу. Позже он признавался: «Когда я смотрю фильм сейчас, понимаю, как этот человек сексуализировал меня».

Чтобы избавиться от навязанных стереотипов, Андресен избегал ролей, подчеркивающих его внешность или намекающих на гомоэротические темы.

Поздние годы и трагедия семьи

Бьёрн жил в Стокгольме, занимался музыкой и иногда снимался в кино. Его личная жизнь была непростой. От брака с Сюзанной Роман у него родилась дочь Робин, но сын Элвин умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти. Эта утрата привела актёра к глубокой депрессии, из которой он так и не смог полностью выйти.

В 2021 году вышел документальный фильм о его судьбе, показавший обратную сторону культа «самого красивого мальчика в мире» — историю человека, который никогда не хотел быть иконой.

