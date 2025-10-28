Baltijas balss logotype
Боевик с 50-летним Ди Каприо могут запретить в Америке 0 298

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исполняемый артистом персонаж возбудил подозрения политиков.

Исполняемый артистом персонаж возбудил подозрения политиков.

"Чтобы этот фильм имел смысл, нужно поверить, что США — фашистская диктатура".

В США фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андресона, где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн, оказался под шквалом критики со стороны консерваторов. Картину, которая рассказывает о судьбе левых революционеров, восставших против системного расизма, обвинили оправдании терроризма. Сам Андерсон говорит, что не вдохновлялся реальной политической ситуацией в Америке. Однако сторонники консерваторов назвали фильмом «самым безответственным в этом году» и посчитали, что он может вызвать волны насилия в городах, где федеральные войска по приказу Трампа ловят нелегальных мигрантов. На этом фоне самый дорогой фильм в карьере Андерсона (с бюджетом в 130 миллионов долларов на производство и 70 миллионов на промоушн) может не окупиться.

Прокаты «Битвы за битвой» начался 26 сентября. За первые выходные, как пишет Variety, фильм собрал «разочаровывающие» 22 миллиона долларов. Всего, по последним данным на 10 октября, его сбор достиг 115 миллионов.

Для Пола Томаса Андерсона, 11-кратного номинанта на Оскар, это уже рекорд — но для того, чтобы фильм можно было назвать коммерчески уcпешным, учитывая часть прибыли, которую забирают кинозалы, необходимо собрать по меньшей мере втрое больше.

В основе «Битвы за битвой» — вольная адаптация романа «Винляндия» постмодерниста Томоса Пинчона. От его текста, рассказывающего о бунтах в США во время переизбрания Рональда Рейгана в 80-е, в фильме осталось немного.

Главные события в фильме происходят в современной Америке. «Битва за битвой» открывается сценой нападения активистов антифашистского движения «Френч-75» на центр содержания нелегальных мигрантов недалеко от границы с Мексикой. Им руководит влюбленная пара антисистемных бунтарей — Пэта в исполнении Леонардо Ди Каприо и Перфидии Тейяны Тейлор. Они противостоят военному Стивену Локджо (его сыграл Шон Пенн), убежденному расисту, наслаждающимся насилием.

Локджо мечтает попасть в крайне закрытый клуб «Рождественских искателей приключений» — фашистскую организацию, тайное закулисное правительство, схожее с массонской ложей. Для этого офицеру нужно на деле доказать свою ненависть к людям иной расы.

Пол Томас Андерсон отмечал, что почти трехчасовой фильм напрямую не связан с тем, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Его съемки начались в Калифорнии в январе 2024, за год до избрания Дональда Трампа. Но не увидеть общего с событиями в американских городах, где президент объявил борьбу с мигрантами и ввел армию, в 25-м году на экране сложно.

Фильм получил хвалебные отзывы журналистов. На сайте Rotten Tomatoes он получил высокий рейтинг в 95%, а агентство Associated Press и The Times называют его «шедевром». Но у сторонников Республиканской партии он вызвал шквал критики и возмущение.

Колумнист Fox News Дэвид Маркус назвал фильм «неуместным оправданием леворадикального насилия», сообщает The Hollywood Reporter. «Чтобы этот фильм имел смысл, нужно поверить, что США — фашистская диктатура. Это опасное заблуждение, а иногда и смертельно опасное», — написал он, добавив, что картина вызывает гнев, «но, возможно, Антифа с удовольствием посмотрит её, когда окажется в тюрьме».

National Review называет «самым безответственным фильмом года». Издание связало выход картины с «ужасным совпадением» — убийством консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка. «Фильм романтизирует политическое убийство, провоцирует кровожадность у woke-зрителей и изображает хаос как культурную норму», — говорится в рецензии.

Сам Дональд Трамп не прокомментировал фильм Андерсона. Но Голливуд часто становится объектом его критики: в конце сентября стало известно, что Белый дом готовится обложить 100-процентными пошлинами фильмы, сделанные за пределами США. Как именно это будет сделано, неясно: кинопроизводство редко происходит в одной стране, и подобная мера, как считают представители индустрии, «полностью остановит» его. Источники CNN в индустрии отмечают, что такие тарифы ввести едва ли получится из-за особенностей кинорынка.

Как отмечают американские СМИ, давление Дональда Трампа на креативную индустрию продолжает расти. В конце сентября под давлением Вашингтона телеканал ABC был вынужден временно отстранить от эфира ведущего Джимми Киммела. Он заявил, что сторонники MAGA пытаются заработать политические очки на убийстве Чарли Кирка.

